Diakhao : une caravane médicale de l'association Domou Sénégal offre 663 consultations spécialisées aux populations

Plus de 660 consultations et actes spécialisés réalisés

52 échographies gynécologiques ;

54 soins dentaires ;

27 électrocardiogrammes ;

7 fibroscopies digestives ;

4 circoncisions ;

2 hystéroscopies.

Dépistage et prise en charge de nombreuses pathologies

Une action qui mise sur la prévention

Domou Sénégal salue l'engagement des partenaires

L'association caritative Domou Sénégal, en partenariat avec l'Association Libano-Sénégalaise des Professionnels de la Santé (ALSPS), a organisé, le samedi 11 juillet 2026, une importante caravane médicale au Centre de santé de Diakhao, dans la région de Fatick. Cette initiative a permis à des centaines de patients issus de Diakhao et des quelque 290 villages desservis par le district sanitaire de bénéficier gratuitement de soins spécialisés.Mobilisant 26 médecins et professionnels de santé bénévoles, cette opération avait pour objectif de rapprocher des spécialités médicales rarement accessibles dans cette partie du pays des populations les plus éloignées des structures hospitalières.Au terme de cette journée de solidarité, 663 consultations et actes médicaux spécialisés ont été effectués.Parmi les principales interventions figurent :En parallèle, plusieurs centaines de patients ont été reçus dans diverses spécialités, notamment en cardiologie, gynécologie-obstétrique, hépato-gastroentérologie, ORL, dermatologie, médecine générale, urologie et chirurgie dentaire.Pour de nombreux habitants, cette caravane a constitué une première occasion de consulter un médecin spécialiste ou de bénéficier d'examens complémentaires sans avoir à se déplacer vers les grands centres hospitaliers.Les équipes médicales ont diagnostiqué ou confirmé plusieurs pathologies, parmi lesquelles l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque, le diabète, l'arthrose, des cas d'infertilité, des affections gynécologiques, ORL et dermatologiques.Les patients ont bénéficié d'une prise en charge adaptée, de prescriptions médicales, de la distribution gratuite de médicaments disponibles et, lorsque cela s'avérait nécessaire, d'une orientation vers des structures sanitaires de référence.Au-delà des consultations, cette caravane a également permis de renforcer les actions de prévention, de dépistage précoce et de sensibilisation aux bonnes pratiques de santé.Les organisateurs estiment que cette initiative démontre l'impact positif d'une collaboration entre les associations citoyennes, les professionnels de santé bénévoles et les autorités sanitaires locales pour améliorer l'accès aux soins spécialisés dans les zones éloignées.L'association Domou Sénégal a exprimé sa profonde reconnaissance à l'Association Libano-Sénégalaise des Professionnels de la Santé pour la mobilisation de ses équipes médicales, ainsi qu'au Dr Ablaye Touré, médecin-chef du district sanitaire de Diakhao, au Comité de santé, aux équipes du Centre de santé, aux bénévoles et à l'ensemble des partenaires ayant contribué à la réussite de cette journée.Pour les responsables de Domou Sénégal, cette première collaboration avec l'ALSPS ouvre la voie à de nouvelles initiatives destinées à renforcer l'accès aux soins de proximité.« Derrière les 663 consultations et actes médicaux réalisés, il y a surtout des femmes, des hommes et des enfants qui ont été écoutés, examinés, soignés et orientés. Cette caravane montre qu'en réunissant la volonté d'agir de Domou Sénégal, l'expertise médicale de l'ALSPS et l'engagement des autorités sanitaires locales, il est possible d'apporter des réponses concrètes aux besoins des populations. C'est cette solidarité en action qui donne tout son sens à notre engagement », a déclaré Philippe Rebeiz, gérant de Domou Sénégal.