Anse-Bernard : disparu pendant une baignade, un mécanicien de 21 ans retrouvé sans vie

Le 20 juillet 2026, vers 19 h 40, le commissariat du Plateau a été informé de la disparition de Serigne Saliou Ngom.



Le jeune homme, âgé de 21 ans, exerçait le métier de mécanicien et était domicilié à Keur Massar. Il s’était rendu à la plage d’Anse-Bernard pour une partie de baignade.



D’après les déclarations de son camarade, désigné par les initiales C. Camara, Serigne Saliou Ngom aurait été aperçu pour la dernière fois aux environs de 14 heures.



Lorsque sa disparition a été constatée, des recherches ont été immédiatement engagées.



Les sauveteurs présents sur les lieux auraient inspecté la zone dans l’espoir de retrouver le jeune mécanicien. Malgré leurs efforts, les premières recherches sont demeurées infructueuses.



L’absence prolongée du baigneur a renforcé les inquiétudes de ses proches et des personnes qui l’accompagnaient.



Les recherches se sont poursuivies le 21 juillet. Elles ont finalement permis de découvrir le corps sans vie de Serigne Saliou Ngom.



Selon Libération, la dépouille flottait à la surface de l’eau au niveau de la plage d’Anse-Bernard.



Les services compétents se sont rendus sur les lieux pour procéder aux constatations d’usage.





Les premières observations effectuées sur le corps n’auraient révélé aucune trace apparente de lutte ou de violence.



En l’état des constatations, le décès serait consécutif à une noyade. Aucun élément ne permettrait, à ce stade, d’accréditer l’hypothèse d’une agression.



La famille du défunt a été informée de la découverte.





Le corps a été évacué vers une structure sanitaire sur réquisition.



Une autopsie doit être pratiquée afin de déterminer avec précision la cause du décès et de confirmer ou non l’hypothèse de la noyade.