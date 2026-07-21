Bakel : Mamadou Coulibaly tourne le dos à PASTEF et rallie la dynamique de Bassirou Diomaye Faye

Présenté comme un pionnier de PASTEF dans le département de Bakel, Mamadou Coulibaly, Directeur général de la SEMIG SA, annonce son ralliement à la dynamique présidentielle. Il affirme avoir pris cette décision après avoir consulté sa base et place son choix sous le signe de l’unité, de la stabilité et du développement local.


Bakel : Mamadou Coulibaly tourne le dos à PASTEF et rallie la dynamique de Bassirou Diomaye Faye
Une rupture publiquement assumée
Le paysage politique de Bakel enregistre un nouveau mouvement avec la décision de Mamadou Coulibaly de quitter la dynamique de PASTEF pour accompagner le président Bassirou Diomaye Faye.
le Directeur général de la SEMIG SA affirme avoir consulté sa base, échangé avec plusieurs responsables et écouté différentes sensibilités avant de prendre sa décision.
Il présente son choix comme le résultat d’une réflexion approfondie et non comme une démarche improvisée.
« L’intérêt supérieur de la Nation »
Mamadou Coulibaly affirme que l’intérêt national doit primer sur les considérations partisanes ou personnelles.
Il estime qu’une nomination à une haute fonction publique constitue avant tout une marque de confiance, mais également une responsabilité envers la Nation. Lorsqu’un président de la République confie une mission à un responsable, celui-ci doit, selon lui, l’accomplir avec loyauté, cohérence et engagement.
Le directeur général dit vouloir accompagner Bassirou Diomaye Faye dans la mise en œuvre de son projet, tout en respectant les institutions et l’intérêt général.
Un ancien responsable de PASTEF à Bakel
Mamadou Coulibaly se présente comme un ancien coordinateur communal de PASTEF à Gabou, dans le département de Bakel. Il indique également avoir appartenu à des structures du parti et participé aux activités d’implantation.
Son ralliement revêt ainsi une portée symbolique dans une zone où il affirme avoir contribué à la construction et à la mobilisation du mouvement.
Il appelle désormais ses militants, ses sympathisants et les citoyens qui aspirent à un Sénégal souverain, juste et prospère à se rassembler autour de la dynamique présidentielle.
« Soutenir le Président n’est pas une trahison »
Face aux critiques susceptibles d’accompagner son départ, Mamadou Coulibaly soutient que le fait d’accompagner le chef de l’État ne saurait être considéré comme une trahison.
Il présente sa décision comme un choix en faveur de l’unité, de la stabilité et de la poursuite des réformes attendues par les populations.
Le responsable insiste sur la nécessité de dépasser les divisions partisanes afin de répondre aux urgences économiques et sociales.
L’hôpital, les routes et l’électricité parmi les priorités
Dans sa déclaration, Mamadou Coulibaly évoque plusieurs préoccupations du département de Bakel.
Il cite notamment le projet d’hôpital, l’électrification de villages qui ne sont pas encore raccordés au réseau, l’accès à l’eau par la réalisation de forages ainsi que la construction ou la réhabilitation des routes.
Il souhaite également que le département dispose des infrastructures de base indispensables à son développement.
Des attentes chez les jeunes et les femmes
Le responsable adresse une attention particulière aux jeunes et aux femmes qu’il dit avoir accompagnés à travers des formations.
Selon lui, de nombreux porteurs de projets attendent désormais un accompagnement financier pour développer leurs activités. Il affirme vouloir poursuivre cet engagement et contribuer à apporter des réponses concrètes à leurs attentes.
Mamadou Coulibaly assure enfin qu’il continuera à servir le Sénégal aux côtés du président de la République, dans un esprit de loyauté, de détermination et d’humilité.
Autres articles
Mardi 21 Juillet 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Viol présumé sur une jeune femme déficiente mentale : le procureur réclame 15 ans contre un chauffeur

Viol présumé sur une jeune femme déficiente mentale : le procureur réclame 15 ans contre un chauffeur - 21/07/2026

Diakhao : une caravane médicale de l'association Domou Sénégal offre 663 consultations spécialisées aux populations

Diakhao : une caravane médicale de l'association Domou Sénégal offre 663 consultations spécialisées aux populations - 21/07/2026

NETTOIEMENT À TOUBA - Cheikh Bass délivré le message de satisfecit du khalife aux Baayfaal

NETTOIEMENT À TOUBA - Cheikh Bass délivré le message de satisfecit du khalife aux Baayfaal - 21/07/2026

Justice : face à une société plus exigeante, les nouveaux magistrats appelés à se réinventer

Justice : face à une société plus exigeante, les nouveaux magistrats appelés à se réinventer - 20/07/2026

Auberge «le palmier» de bignona : Un client de 65 ans engage une prostituée et meurt en plein rapport sexuel

Auberge «le palmier» de bignona : Un client de 65 ans engage une prostituée et meurt en plein rapport sexuel - 20/07/2026

Rencontre avec Vladimir Poutine : Macky Sall à l’assaut du veto russe pour l’ONU

Rencontre avec Vladimir Poutine : Macky Sall à l’assaut du veto russe pour l’ONU - 20/07/2026

Auditions sur le Mondial, FSF non saisie, Commission non réunie : l’Assemblée nationale rattrapée par de sérieux dysfonctionnements

Auditions sur le Mondial, FSF non saisie, Commission non réunie : l’Assemblée nationale rattrapée par de sérieux dysfonctionnements - 20/07/2026

Nom, direction, devise : les coulisses du futur parti de Diomaye Faye se précisent

Nom, direction, devise : les coulisses du futur parti de Diomaye Faye se précisent - 20/07/2026

Thiès / Panel de Réflexion - Le Parti Reewmi prépare ses cadres à l'exercice du pouvoir :

Thiès / Panel de Réflexion - Le Parti Reewmi prépare ses cadres à l'exercice du pouvoir : "Très souvent certains partis politiques arrivent au pouvoir sans y être préparés" (Dr. Abdoulaye Ndoye) - 20/07/2026

Candidature à l’ONU : Macky Sall remercie le PR Diomaye Faye après leur entretien au Palais

Candidature à l’ONU : Macky Sall remercie le PR Diomaye Faye après leur entretien au Palais - 20/07/2026

Burkina Faso : Ibrahim Traoré accuse des pays arabes de former ses étudiants à la charia et veut les rapatrier

Burkina Faso : Ibrahim Traoré accuse des pays arabes de former ses étudiants à la charia et veut les rapatrier - 20/07/2026

Candidature à l’ONU et visite au Sénégal : « La venue de Macky Sall au pays relève de la normalité démocratique » (Khafor Touré)

Candidature à l’ONU et visite au Sénégal : « La venue de Macky Sall au pays relève de la normalité démocratique » (Khafor Touré) - 19/07/2026

Présidence de la CEDEAO : Le PR Bassirou Diomaye Faye salue la confiance de ses pairs et félicite le Général Birame Diop

Présidence de la CEDEAO : Le PR Bassirou Diomaye Faye salue la confiance de ses pairs et félicite le Général Birame Diop - 19/07/2026

Pape Mahawa Diouf sur ses relations avec Aminata Touré : « J’assume comme je l’ai toujours fait, mon amitié avec elle»

Pape Mahawa Diouf sur ses relations avec Aminata Touré : « J’assume comme je l’ai toujours fait, mon amitié avec elle» - 19/07/2026

Judo : « On s’entraîne dans une ancienne salle de classe », la doléance de la Fédération à l’approche des JOJ Dakar 2026

Judo : « On s’entraîne dans une ancienne salle de classe », la doléance de la Fédération à l’approche des JOJ Dakar 2026 - 19/07/2026

Kaolack- Lutte contre le tabagisme: forte inquiétude autour de l'essor des nouveaux types de cigarettes électroniques

Kaolack- Lutte contre le tabagisme: forte inquiétude autour de l'essor des nouveaux types de cigarettes électroniques - 18/07/2026

Cousinage à plaisanterie : Le Dr Massamba Guèye alerte sur les attaques contre les ethnies et appelle à préserver « un puissant levier de paix »

Cousinage à plaisanterie : Le Dr Massamba Guèye alerte sur les attaques contre les ethnies et appelle à préserver « un puissant levier de paix » - 18/07/2026

Faux mandat, enlèvement en plein Dakar et 50 millions emportés : comment le gang des faux policiers est tombé

Faux mandat, enlèvement en plein Dakar et 50 millions emportés : comment le gang des faux policiers est tombé - 18/07/2026

Sira Ndiaye sur l’accueil de Macky Sall: « Bassirou Diomaye a posé un acte républicain »

Sira Ndiaye sur l’accueil de Macky Sall: « Bassirou Diomaye a posé un acte républicain » - 17/07/2026

Le cri d’Angélique Manga à l’accueil de Macky Sall : « On s’est assez entretués »

Le cri d’Angélique Manga à l’accueil de Macky Sall : « On s’est assez entretués » - 17/07/2026

Hôpital régional de Thiès/ régularisation des 78 agents- La directrice apporte des précisions:

Hôpital régional de Thiès/ régularisation des 78 agents- La directrice apporte des précisions: " il faut qu'on régularise la moitié et l'autre moitié on attend l'année prochaine" - 17/07/2026

Massaly appelle les Sénégalais à soutenir la candidature de Macky Sall à l'ONU et salue l'attitude du PR Diomaye Faye

Massaly appelle les Sénégalais à soutenir la candidature de Macky Sall à l'ONU et salue l'attitude du PR Diomaye Faye - 17/07/2026

Centre-ville-Palais de la République : Des Sénégalais appellent le PR Diomaye Faye à soutenir la candidature de Macky Sall à l'ONU

Centre-ville-Palais de la République : Des Sénégalais appellent le PR Diomaye Faye à soutenir la candidature de Macky Sall à l'ONU - 17/07/2026

Retrouvailles entre Diomaye et Macky : Un sénégalais déplore la situation du pays et plaide pour un esprit de dépassement...

Retrouvailles entre Diomaye et Macky : Un sénégalais déplore la situation du pays et plaide pour un esprit de dépassement... - 17/07/2026

Palais de la République : Fin de l’audience Diomaye-Macky Sall…départ pour LSS

Palais de la République : Fin de l’audience Diomaye-Macky Sall…départ pour LSS - 17/07/2026

Thiès : à peine sortis de prison, deux récidivistes présumés retombent pour une agression au coupe-coupe

Thiès : à peine sortis de prison, deux récidivistes présumés retombent pour une agression au coupe-coupe - 17/07/2026

Louly Sindia : le dîner renversé, une épouse violentée et deux ans ferme requis contre un homme accusé d’avoir battu son épouse

Louly Sindia : le dîner renversé, une épouse violentée et deux ans ferme requis contre un homme accusé d’avoir battu son épouse - 17/07/2026

Kaolack :

Kaolack : "Boo sossaléé Touba, nieup gua sossal" (Serigne Babacar Kane, Khalife de Léona Kanène) - 17/07/2026

Journée Portes-ouvertes: Notto Diobasse célèbre l'année internationale des femmes agricultrices au Sénégal.

Journée Portes-ouvertes: Notto Diobasse célèbre l'année internationale des femmes agricultrices au Sénégal. - 16/07/2026

🔴 DIRECT | GRAND MAGAL DE TOUBA 2026 - DÉCLARATION DU KHALIF GENERAL DES MOURIDES

🔴 DIRECT | GRAND MAGAL DE TOUBA 2026 - DÉCLARATION DU KHALIF GENERAL DES MOURIDES - 16/07/2026

RSS Syndication