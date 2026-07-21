Bakel : Mamadou Coulibaly tourne le dos à PASTEF et rallie la dynamique de Bassirou Diomaye Faye

Une rupture publiquement assumée

Le paysage politique de Bakel enregistre un nouveau mouvement avec la décision de Mamadou Coulibaly de quitter la dynamique de PASTEF pour accompagner le président Bassirou Diomaye Faye.

le Directeur général de la SEMIG SA affirme avoir consulté sa base, échangé avec plusieurs responsables et écouté différentes sensibilités avant de prendre sa décision.

Il présente son choix comme le résultat d’une réflexion approfondie et non comme une démarche improvisée.

« L’intérêt supérieur de la Nation »

Mamadou Coulibaly affirme que l’intérêt national doit primer sur les considérations partisanes ou personnelles.

Il estime qu’une nomination à une haute fonction publique constitue avant tout une marque de confiance, mais également une responsabilité envers la Nation. Lorsqu’un président de la République confie une mission à un responsable, celui-ci doit, selon lui, l’accomplir avec loyauté, cohérence et engagement.

Le directeur général dit vouloir accompagner Bassirou Diomaye Faye dans la mise en œuvre de son projet, tout en respectant les institutions et l’intérêt général.

Un ancien responsable de PASTEF à Bakel

Mamadou Coulibaly se présente comme un ancien coordinateur communal de PASTEF à Gabou, dans le département de Bakel. Il indique également avoir appartenu à des structures du parti et participé aux activités d’implantation.

Son ralliement revêt ainsi une portée symbolique dans une zone où il affirme avoir contribué à la construction et à la mobilisation du mouvement.

Il appelle désormais ses militants, ses sympathisants et les citoyens qui aspirent à un Sénégal souverain, juste et prospère à se rassembler autour de la dynamique présidentielle.

« Soutenir le Président n’est pas une trahison »

Face aux critiques susceptibles d’accompagner son départ, Mamadou Coulibaly soutient que le fait d’accompagner le chef de l’État ne saurait être considéré comme une trahison.

Il présente sa décision comme un choix en faveur de l’unité, de la stabilité et de la poursuite des réformes attendues par les populations.

Le responsable insiste sur la nécessité de dépasser les divisions partisanes afin de répondre aux urgences économiques et sociales.

L’hôpital, les routes et l’électricité parmi les priorités

Dans sa déclaration, Mamadou Coulibaly évoque plusieurs préoccupations du département de Bakel.

Il cite notamment le projet d’hôpital, l’électrification de villages qui ne sont pas encore raccordés au réseau, l’accès à l’eau par la réalisation de forages ainsi que la construction ou la réhabilitation des routes.

Il souhaite également que le département dispose des infrastructures de base indispensables à son développement.

Des attentes chez les jeunes et les femmes

Le responsable adresse une attention particulière aux jeunes et aux femmes qu’il dit avoir accompagnés à travers des formations.

Selon lui, de nombreux porteurs de projets attendent désormais un accompagnement financier pour développer leurs activités. Il affirme vouloir poursuivre cet engagement et contribuer à apporter des réponses concrètes à leurs attentes.

Mamadou Coulibaly assure enfin qu’il continuera à servir le Sénégal aux côtés du président de la République, dans un esprit de loyauté, de détermination et d’humilité.