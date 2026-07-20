Nom, direction, devise : les coulisses du futur parti de Diomaye Faye se précisent

Le nom du parti attendu samedi



Le mystère entourant le nom du futur parti politique de Bassirou Diomaye Faye devrait bientôt être levé. Selon la rubrique « Coulisses » du quotidien Les Échos, l’appellation de la formation sera rendue publique lors de la rencontre prévue au King Fahd Palace.



Cette annonce interviendra dans un contexte d’intense activité politique au sein des différentes composantes du pouvoir. Le quotidien évoque une véritable effervescence dans les états-majors, alors que les formations issues de la majorité se préparent à occuper le terrain jusqu’aux prochaines échéances électorales.



Les Échos souligne que Pastef multiplie les rencontres et les activités de mobilisation. Du côté de Bassirou Diomaye Faye, les responsables prépareraient également une démonstration de force à l’occasion de la création de la nouvelle organisation.



Diomaye Faye ne serait pas un simple président d’honneur



L’une des principales informations rapportées par le quotidien concerne la place réservée au chef de l’État dans le nouvel appareil.



Bassirou Diomaye Faye devrait personnellement diriger la formation politique. Il ne serait donc pas seulement président d’honneur, mais bien président effectif du parti.



Dans l’exercice quotidien de ses responsabilités, il devrait être secondé par un superviseur général, lui-même assisté de plusieurs superviseurs adjoints.



Cette architecture tendrait à placer le chef de l’État au centre de la direction politique tout en confiant la gestion opérationnelle à une équipe chargée de coordonner les différentes structures.



« Patrie-Travail-Éthique », une devise évoquée



Les sources citées par Les Échos avancent également une possible devise pour la formation : « Patrie-Travail-Éthique ».



Cette formule, qui n’est pas encore présentée comme une annonce officielle, permettrait de résumer les valeurs que le futur parti souhaite mettre en avant : l’engagement national, la culture du travail et la moralisation de l’action politique.



La confirmation devrait intervenir lors de l’Assemblée générale constitutive et de la présentation officielle des textes fondamentaux de la formation.







La présence remarquée de Cheikh Oumar Bâ



Autre apparition relevée par Les Échos : celle du ministre de l’Agriculture, Cheikh Oumar Bâ.



Sa présence aurait surpris plusieurs participants, le nouveau ministre n’étant pas jusque-là connu pour une implication directe dans les activités politiques.



Il n’aurait effectué qu’un bref passage à la réunion du Conseil des leaders de la Coalition Diomaye Président. Cheikh Oumar Bâ aurait réaffirmé ne pas être un homme politique, tout en faisant part de sa disponibilité à accompagner le président de la République dans ses différentes actions.