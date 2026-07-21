NETTOIEMENT À TOUBA - Cheikh Bass délivré le message de satisfecit du khalife aux Baayfaal

Mission accomplie pour les Baayfaal à Touba. Dépêché par le khalif général des Mourides, Cheikh Bass Abdou Khadre a clôturé le vaste chantier de salubrité par un message de satisfecit, tout en louant, au nom du patriarche de Gouy-Mbind, l'abnégation totale de Serigne Amdy Khady Fall. Une ferveur exemplaire, souligne-t-il, chez ces fidèles pour qui l'Ndigël prime sur toute autre considération, jusqu'à l'effacement de soi.
Autres articles
-
Justice : face à une société plus exigeante, les nouveaux magistrats appelés à se réinventer
-
Auberge «le palmier» de bignona : Un client de 65 ans engage une prostituée et meurt en plein rapport sexuel
-
Rencontre avec Vladimir Poutine : Macky Sall à l’assaut du veto russe pour l’ONU
-
Auditions sur le Mondial, FSF non saisie, Commission non réunie : l’Assemblée nationale rattrapée par de sérieux dysfonctionnements
-
Nom, direction, devise : les coulisses du futur parti de Diomaye Faye se précisent