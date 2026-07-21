NETTOIEMENT À TOUBA - Cheikh Bass délivré le message de satisfecit du khalife aux Baayfaal


Mission accomplie pour les Baayfaal à Touba. Dépêché par le khalif général des Mourides, Cheikh Bass Abdou Khadre a clôturé le vaste chantier de salubrité par un message de satisfecit, tout en louant, au nom du patriarche de Gouy-Mbind, l'abnégation totale de Serigne Amdy Khady Fall. Une ferveur exemplaire, souligne-t-il, chez ces fidèles pour qui l'Ndigël prime sur toute autre considération, jusqu'à l'effacement de soi.
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Mardi 21 Juillet 2026
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