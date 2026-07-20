Rencontre avec Vladimir Poutine : Macky Sall à l’assaut du veto russe pour l’ONU

Poursuivant sa tournée diplomatique en vue de sa candidature au poste de secrétaire général des Nations unies, l’ancien président Macky Sall se trouve actuellement à Moscou, où il doit être reçu en audience par le président russe Vladimir Poutine. Ce, après un parcours international dense qui l’a récemment conduit à Dakar, où il a été reçu par le président Bassirou Diomaye Faye, puis à Banjul auprès du président gambien Adama Barrow, avant un passage par le Maroc, où il réside désormais.







La rencontre avec le chef du Kremlin revêt une portée stratégique particulière pour Macky Sall. La Russie fait en effet partie des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, disposant à ce titre d’un droit de veto susceptible de peser lourdement sur l’issue du processus de désignation du prochain secrétaire général de l’organisation. Obtenir, sinon un soutien explicite, du moins une neutralité bienveillante de Moscou constitue donc un enjeu de taille dans la dernière ligne droite de sa candidature.







Lors de cet entretien avec Vladimir Poutine, l’ancien chef de l’État sénégalais devrait exposer les grandes lignes de son projet pour l’ONU, dont il a déjà présenté les contours lors de sa première audition publique tenue en avril dernier devant les 193 États membres. Il y avait articulé sa vision autour du dialogue, de l’écoute et de la consultation, se présentant comme un « bâtisseur de ponts » entre nations, cultures et civilisations, tout en plaidant pour une organisation plus réactive face à des crises qu’il juge désormais « systémiques » plutôt que cycliques.

