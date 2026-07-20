Rencontre avec Vladimir Poutine : Macky Sall à l’assaut du veto russe pour l’ONU


Rencontre avec Vladimir Poutine : Macky Sall à l’assaut du veto russe pour l’ONU

Poursuivant sa tournée diplomatique en vue de sa candidature au poste de secrétaire général des Nations unies, l’ancien président Macky Sall se trouve actuellement à Moscou, où il doit être reçu en audience par le président russe Vladimir Poutine. Ce, après un parcours international dense qui l’a récemment conduit à Dakar, où il a été reçu par le président Bassirou Diomaye Faye, puis à Banjul auprès du président gambien Adama Barrow, avant un passage par le Maroc, où il réside désormais.

 

La rencontre avec le chef du Kremlin revêt une portée stratégique particulière pour Macky Sall. La Russie fait en effet partie des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, disposant à ce titre d’un droit de veto susceptible de peser lourdement sur l’issue du processus de désignation du prochain secrétaire général de l’organisation. Obtenir, sinon un soutien explicite, du moins une neutralité bienveillante de Moscou constitue donc un enjeu de taille dans la dernière ligne droite de sa candidature.

 

Lors de cet entretien avec Vladimir Poutine, l’ancien chef de l’État sénégalais devrait exposer les grandes lignes de son projet pour l’ONU, dont il a déjà présenté les contours lors de sa première audition publique tenue en avril dernier devant les 193 États membres. Il y avait articulé sa vision autour du dialogue, de l’écoute et de la consultation, se présentant comme un « bâtisseur de ponts » entre nations, cultures et civilisations, tout en plaidant pour une organisation plus réactive face à des crises qu’il juge désormais « systémiques » plutôt que cycliques.

Autres articles
Lundi 20 Juillet 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Auberge «le palmier» de bignona : Un client de 65 ans engage une prostituée et meurt en plein rapport sexuel

Auberge «le palmier» de bignona : Un client de 65 ans engage une prostituée et meurt en plein rapport sexuel - 20/07/2026

Auditions sur le Mondial, FSF non saisie, Commission non réunie : l’Assemblée nationale rattrapée par de sérieux dysfonctionnements

Auditions sur le Mondial, FSF non saisie, Commission non réunie : l’Assemblée nationale rattrapée par de sérieux dysfonctionnements - 20/07/2026

Nom, direction, devise : les coulisses du futur parti de Diomaye Faye se précisent

Nom, direction, devise : les coulisses du futur parti de Diomaye Faye se précisent - 20/07/2026

Thiès / Panel de Réflexion - Le Parti Reewmi prépare ses cadres à l'exercice du pouvoir :

Thiès / Panel de Réflexion - Le Parti Reewmi prépare ses cadres à l'exercice du pouvoir : "Très souvent certains partis politiques arrivent au pouvoir sans y être préparés" (Dr. Abdoulaye Ndoye) - 20/07/2026

Candidature à l’ONU : Macky Sall remercie le PR Diomaye Faye après leur entretien au Palais

Candidature à l’ONU : Macky Sall remercie le PR Diomaye Faye après leur entretien au Palais - 20/07/2026

Candidature à l’ONU et visite au Sénégal : « La venue de Macky Sall au pays relève de la normalité démocratique » (Khafor Touré)

Candidature à l’ONU et visite au Sénégal : « La venue de Macky Sall au pays relève de la normalité démocratique » (Khafor Touré) - 19/07/2026

Présidence de la CEDEAO : Le PR Bassirou Diomaye Faye salue la confiance de ses pairs et félicite le Général Birame Diop

Présidence de la CEDEAO : Le PR Bassirou Diomaye Faye salue la confiance de ses pairs et félicite le Général Birame Diop - 19/07/2026

Pape Mahawa Diouf sur ses relations avec Aminata Touré : « J’assume comme je l’ai toujours fait, mon amitié avec elle»

Pape Mahawa Diouf sur ses relations avec Aminata Touré : « J’assume comme je l’ai toujours fait, mon amitié avec elle» - 19/07/2026

Judo : « On s’entraîne dans une ancienne salle de classe », la doléance de la Fédération à l’approche des JOJ Dakar 2026

Judo : « On s’entraîne dans une ancienne salle de classe », la doléance de la Fédération à l’approche des JOJ Dakar 2026 - 19/07/2026

Kaolack- Lutte contre le tabagisme: forte inquiétude autour de l'essor des nouveaux types de cigarettes électroniques

Kaolack- Lutte contre le tabagisme: forte inquiétude autour de l'essor des nouveaux types de cigarettes électroniques - 18/07/2026

Cousinage à plaisanterie : Le Dr Massamba Guèye alerte sur les attaques contre les ethnies et appelle à préserver « un puissant levier de paix »

Cousinage à plaisanterie : Le Dr Massamba Guèye alerte sur les attaques contre les ethnies et appelle à préserver « un puissant levier de paix » - 18/07/2026

Faux mandat, enlèvement en plein Dakar et 50 millions emportés : comment le gang des faux policiers est tombé

Faux mandat, enlèvement en plein Dakar et 50 millions emportés : comment le gang des faux policiers est tombé - 18/07/2026

Sira Ndiaye sur l’accueil de Macky Sall: « Bassirou Diomaye a posé un acte républicain »

Sira Ndiaye sur l’accueil de Macky Sall: « Bassirou Diomaye a posé un acte républicain » - 17/07/2026

Le cri d’Angélique Manga à l’accueil de Macky Sall : « On s’est assez entretués »

Le cri d’Angélique Manga à l’accueil de Macky Sall : « On s’est assez entretués » - 17/07/2026

Hôpital régional de Thiès/ régularisation des 78 agents- La directrice apporte des précisions:

Hôpital régional de Thiès/ régularisation des 78 agents- La directrice apporte des précisions: " il faut qu'on régularise la moitié et l'autre moitié on attend l'année prochaine" - 17/07/2026

Massaly appelle les Sénégalais à soutenir la candidature de Macky Sall à l'ONU et salue l'attitude du PR Diomaye Faye

Massaly appelle les Sénégalais à soutenir la candidature de Macky Sall à l'ONU et salue l'attitude du PR Diomaye Faye - 17/07/2026

Centre-ville-Palais de la République : Des Sénégalais appellent le PR Diomaye Faye à soutenir la candidature de Macky Sall à l'ONU

Centre-ville-Palais de la République : Des Sénégalais appellent le PR Diomaye Faye à soutenir la candidature de Macky Sall à l'ONU - 17/07/2026

Retrouvailles entre Diomaye et Macky : Un sénégalais déplore la situation du pays et plaide pour un esprit de dépassement...

Retrouvailles entre Diomaye et Macky : Un sénégalais déplore la situation du pays et plaide pour un esprit de dépassement... - 17/07/2026

Palais de la République : Fin de l’audience Diomaye-Macky Sall…départ pour LSS

Palais de la République : Fin de l’audience Diomaye-Macky Sall…départ pour LSS - 17/07/2026

Thiès : à peine sortis de prison, deux récidivistes présumés retombent pour une agression au coupe-coupe

Thiès : à peine sortis de prison, deux récidivistes présumés retombent pour une agression au coupe-coupe - 17/07/2026

Louly Sindia : le dîner renversé, une épouse violentée et deux ans ferme requis contre un homme accusé d’avoir battu son épouse

Louly Sindia : le dîner renversé, une épouse violentée et deux ans ferme requis contre un homme accusé d’avoir battu son épouse - 17/07/2026

Kaolack :

Kaolack : "Boo sossaléé Touba, nieup gua sossal" (Serigne Babacar Kane, Khalife de Léona Kanène) - 17/07/2026

Journée Portes-ouvertes: Notto Diobasse célèbre l'année internationale des femmes agricultrices au Sénégal.

Journée Portes-ouvertes: Notto Diobasse célèbre l'année internationale des femmes agricultrices au Sénégal. - 16/07/2026

🔴 DIRECT | GRAND MAGAL DE TOUBA 2026 - DÉCLARATION DU KHALIF GENERAL DES MOURIDES

🔴 DIRECT | GRAND MAGAL DE TOUBA 2026 - DÉCLARATION DU KHALIF GENERAL DES MOURIDES - 16/07/2026

Candidature à l’ONU : APR sonne la mobilisation pour l’accueil historique de Macky Sall à Dakar

Candidature à l’ONU : APR sonne la mobilisation pour l’accueil historique de Macky Sall à Dakar - 16/07/2026

Visite de Macky Sall au Sénégal : l’APR dénonce les « polémiques stériles »

Visite de Macky Sall au Sénégal : l’APR dénonce les « polémiques stériles » - 16/07/2026

Rencontre entre Bassirou Diomaye et Macky Sall : les Sénégalais partagés entre critiques et soutien

Rencontre entre Bassirou Diomaye et Macky Sall : les Sénégalais partagés entre critiques et soutien - 16/07/2026

🔴 DIRECT | Retour de Macky Sall/Candidature à l'ONU : APR face à la Presse

🔴 DIRECT | Retour de Macky Sall/Candidature à l'ONU : APR face à la Presse - 16/07/2026

Vague de ralliements de cadres autour de Diomaye Faye: « L’État prébendier va continuer de siphonner chez Sonko une illusion au passé pour alimenter Diomaye », Yoro Dia

Vague de ralliements de cadres autour de Diomaye Faye: « L’État prébendier va continuer de siphonner chez Sonko une illusion au passé pour alimenter Diomaye », Yoro Dia - 16/07/2026

Nécrologie : décès du Jaaraf Youssou Ndoye

Nécrologie : décès du Jaaraf Youssou Ndoye - 16/07/2026

RSS Syndication