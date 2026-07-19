Pape Mahawa Diouf sur ses relations avec Aminata Touré : « J’assume comme je l’ai toujours fait, mon amitié avec elle»

En marge du lancement de son mouvement « RACINE – Reeni Askan Wi », ce dimanche à Dakar, Pape Mahawa Diouf a tenu à clarifier ses relations avec Aminata Touré, dans un contexte politique marqué par les recompositions au sein de l’ex-parti au pouvoir. « J’assume mon amitié avec Aminata Touré. Depuis l’APR, je l’ai toujours assumée », a-t-il déclaré, sans ambiguïté devant ses partisans venus assister à l’installation officielle de sa nouvelle formation.
Le lancement de la nouvelle formation politique de Pape Mahawa Diouf est visiblement une étape possible de repositionnement politique pour l’ancien coordonnateur de la communication de la coalition présidentielle sortante. En revendiquant publiquement ce lien d’amitié, Pape Mahawa Diouf semble vouloir couper court à toute tentative de minimiser ou de dissimuler ses affinités personnelles, dans un paysage politique où les alliances et les loyautés font l’objet d’une attention constante.
-
Judo : « On s’entraîne dans une ancienne salle de classe », la doléance de la Fédération à l’approche des JOJ Dakar 2026
-
Kaolack- Lutte contre le tabagisme: forte inquiétude autour de l'essor des nouveaux types de cigarettes électroniques
-
Cousinage à plaisanterie : Le Dr Massamba Guèye alerte sur les attaques contre les ethnies et appelle à préserver « un puissant levier de paix »
-
Faux mandat, enlèvement en plein Dakar et 50 millions emportés : comment le gang des faux policiers est tombé
-
Sira Ndiaye sur l’accueil de Macky Sall: « Bassirou Diomaye a posé un acte républicain »