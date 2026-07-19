Pape Mahawa Diouf sur ses relations avec Aminata Touré : « J’assume comme je l’ai toujours fait, mon amitié avec elle»

En marge du lancement de son mouvement « RACINE – Reeni Askan Wi », ce dimanche à Dakar, Pape Mahawa Diouf a tenu à clarifier ses relations avec Aminata Touré, dans un contexte politique marqué par les recompositions au sein de l’ex-parti au pouvoir. « J’assume mon amitié avec Aminata Touré. Depuis l’APR, je l’ai toujours assumée », a-t-il déclaré, sans ambiguïté devant ses partisans venus assister à l’installation officielle de sa nouvelle formation.







Le lancement de la nouvelle formation politique de Pape Mahawa Diouf est visiblement une étape possible de repositionnement politique pour l’ancien coordonnateur de la communication de la coalition présidentielle sortante. En revendiquant publiquement ce lien d’amitié, Pape Mahawa Diouf semble vouloir couper court à toute tentative de minimiser ou de dissimuler ses affinités personnelles, dans un paysage politique où les alliances et les loyautés font l’objet d’une attention constante.

