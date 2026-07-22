Keur-Massar/ Faux ticket de loterie : il invente un gain de 16 millions pour soutirer un million à un retraité

Moussa Ba, commerçant âgé de 64 ans, a comparu devant le Tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye pour escroquerie ainsi que pour des accusations de magie et de charlatanisme susceptibles de troubler l’ordre public.



Il était placé sous mandat de dépôt depuis le 17 juillet 2026. La partie civile, L. Tandjigora, âgée de 71 ans, lui reprochait de lui avoir soutiré un million de FCFA.



L’affaire avait commencé sous l’autopont de Keur-Massar. Au cours d’une conversation, Moussa Ba aurait présenté à son interlocuteur un ticket qu’il disait gagnant d’une loterie d’une valeur de 16 millions de FCFA.





Pour convaincre sa victime, le commerçant aurait expliqué que les bureaux de la société de loterie n’étaient pas encore ouverts et qu’il avait besoin d’argent pour faire face à des dépenses urgentes.



Il a ainsi sollicité un prêt d’un million de FCFA, promettant de rembourser la totalité de la somme dès l’encaissement de son prétendu gain.



Mis en confiance par cette histoire et persuadé de pouvoir être rapidement remboursé, le septuagénaire lui a remis l’argent.







Afin de renforcer son scénario, Moussa Ba aurait indiqué un immeuble où il prétendait résider. Il avait demandé à sa victime de revenir plus tard.



Lorsque le septuagénaire s’est rendu à l’adresse communiquée, il n’y a trouvé ni Moussa Ba ni aucune personne susceptible de le renseigner.



Les mois ont passé sans remboursement. La victime a finalement reconnu le commerçant par hasard alors que celui-ci circulait à moto. Elle est immédiatement descendue de son véhicule et a contribué à son interpellation.







Devant le tribunal, le septuagénaire a déclaré qu’il pensait avoir été sous l’influence d’un phénomène mystique au moment de remettre son argent.



Moussa Ba a nié avoir eu recours à la magie. Il a d’abord soutenu que la partie civile et son accompagnant avaient eux-mêmes tenté de le tromper avec un faux billet gagnant.



Confronté à ses déclarations précédentes, il a finalement reconnu avoir monté la mise en scène et avoir fait croire à la victime qu’il détenait un ticket gagnant de 16 millions de FCFA.



Il a affirmé avoir déjà remboursé 500 000 FCFA et s’est engagé à verser le reste après sa sortie de prison.







Le représentant du ministère public a estimé qu’aucun élément matériel ne permettait de retenir le délit de charlatanisme. Il a en revanche considéré que l’escroquerie était pleinement caractérisée par les manœuvres utilisées et les aveux du prévenu.



Le parquet avait requis six mois de prison ferme.



La défense a plaidé la relaxe pour le chef de charlatanisme, tout en reconnaissant les faits d’escroquerie. L’avocat a indiqué que la famille de Moussa Ba s’était engagée à payer 250 000 FCFA par mois pendant deux mois afin d’indemniser la victime.



Le tribunal a finalement relaxé le prévenu pour charlatanisme, mais l’a déclaré coupable d’escroquerie. Moussa Ba a été condamné à six mois d’emprisonnement, dont deux mois ferme, ainsi qu’au paiement de 500 000 FCFA de dommages et intérêts.