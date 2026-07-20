Auditions sur le Mondial, FSF non saisie, Commission non réunie : l’Assemblée nationale rattrapée par de sérieux dysfonctionnements

Alors que l’annonce d’auditions publiques sur la préparation et la participation du Sénégal à la Coupe du monde 2026 avait suscité une forte attente, plusieurs incohérences viennent fragiliser l’initiative. Absence de notification à la Fédération, Commission non réunie et interrogation sur sa compétence : Les Échos pointe de « gros ratés ».


Auditions sur le Mondial, FSF non saisie, Commission non réunie : l’Assemblée nationale rattrapée par de sérieux dysfonctionnements
Une annonce largement saluée sur les réseaux sociaux
 
La décision d’organiser des auditions publiques sur les conditions de préparation, d’organisation et de participation de la délégation sénégalaise à la Coupe du monde 2026 avait rapidement circulé sur les réseaux sociaux.
 
L’initiative avait été présentée comme une volonté de faire la lumière sur la gestion de la participation sénégalaise au Mondial. Dans un communiqué, la Commission de l’Éducation, de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs de l’Assemblée nationale avait annoncé le démarrage des auditions pour le mercredi 22 juillet 2026.
 
Le président de la Commission, El Hadji Guèye, avait précisé que les modalités pratiques ainsi que le programme détaillé seraient communiqués ultérieurement.
 
Mais derrière cette annonce très médiatisée, plusieurs dysfonctionnements sont apparus.
 
La Fédération sénégalaise de football non informée
 
Selon Les Échos, la Fédération sénégalaise de football n’avait encore reçu aucune notification officielle concernant ces auditions au moment de la publication de l’article.
 
Aucune correspondance physique n’aurait été déposée au siège de la Fédération. Aucun courrier électronique ne lui aurait non plus été adressé.
 
Des responsables fédéraux auraient appris l’existence des auditions par voie de presse, au même moment que le grand public.
 
L’une des sources interrogées par le quotidien s’est étonnée du délai très court, redoutant que la Fédération ne soit contactée seulement deux jours avant le début annoncé des travaux.
 
La Commission ne se serait jamais réunie
 
Plus surprenant encore, la Commission de l’Éducation, de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs ne se serait pas formellement réunie pour décider de l’organisation de ces auditions.
 
Des députés interrogés par Les Échos affirment qu’aucune réunion préalable n’a été tenue pour arrêter le principe, le calendrier ou les modalités des auditions publiques.
 
Cette situation soulève une interrogation majeure : comment un communiqué public a-t-il pu être diffusé au nom de la Commission sans qu’une délibération préalable de ses membres ne soit organisée ?
 
Pour le quotidien, ce dysfonctionnement fragilise la procédure dès son lancement et alimente le scepticisme dans les milieux sportifs.
 
L’Assemblée peut-elle convoquer les responsables fédéraux ?
 
La compétence de l’Assemblée nationale à convoquer les membres de la Fédération sénégalaise de football constitue un autre point de discorde.
 
Selon les sources fédérales citées par Les Échos, les textes de la FIFA protégeraient l’autonomie des fédérations sportives et ne permettraient pas à l’Assemblée nationale de procéder à une audition contraignante de leurs dirigeants.
 
Les responsables fédéraux estiment que seuls les agents placés sous l’autorité du ministère des Sports pourraient faire l’objet d’une audition administrative classique.
 
Pour les membres de la Fédération, une consultation volontaire resterait envisageable. En revanche, une convocation ayant un caractère obligatoire pourrait être interprétée comme une ingérence politique dans la gestion du football.
 
Les sources citées par le journal mettent ainsi en garde contre les risques qu’une telle démarche pourrait faire peser sur le football sénégalais.
 
Le volet financier également contesté
 
La Commission souhaite-t-elle examiner les aspects techniques de la préparation ou les conditions financières de la participation sénégalaise ? Cette question reste en suspens.
 
Selon une source citée par Les Échos, le volet financier ne justifierait pas nécessairement une intervention du ministère des Sports, dans la mesure où la Fédération affirme n’avoir géré aucun fonds provenant directement de l’État dans le cadre concerné.
 
Cette position devra néanmoins être confrontée aux documents financiers et administratifs susceptibles d’établir l’origine des ressources mobilisées, les responsabilités des différents acteurs et les éventuelles dépenses assumées par les autorités publiques.
 
Une possible lecture politique de l’initiative
 
Les dysfonctionnements relevés alimentent également des interprétations politiques. Certaines sources estiment que l’initiative pourrait être liée à la volonté de mettre la nouvelle ministre des Sports, Clotilde Coly, sous pression.
 
Les personnes interrogées par le quotidien soulignent toutefois que la ministre aurait pris le dossier en cours de route et ne pourrait donc pas être tenue responsable de tous les dysfonctionnements constatés dans la préparation et l’organisation de la participation sénégalaise.
 
Une source fédérale citée par Les Échos affirme que la responsabilité principale se situerait ailleurs, sans accepter de désigner publiquement la personne concernée.
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Lundi 20 Juillet 2026
Dakaractu



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