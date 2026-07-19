Présidence de la CEDEAO : Le PR Bassirou Diomaye Faye salue la confiance de ses pairs et félicite le Général Birame Diop

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a exprimé sa gratitude à ses homologues ouest-africains après sa désignation à la présidence en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).



Dans un post sur sa page facebook, le Chef de l'État a accueilli cette responsabilité avec humilité, tout en remerciant les Chefs d'État et de Gouvernement pour la confiance accordée au Sénégal. « C'est avec humilité que j'accueille la confiance placée en notre pays, appelé à la présidence en exercice de la CEDEAO. Je remercie mes pairs, Chefs d'État et de Gouvernement, pour cette marque de confiance et pour l'esprit de fraternité qui a présidé à nos travaux », a déclaré Bassirou Diomaye Faye.



Le Président de la République a également adressé ses félicitations au Général d'Armée Birame Diop, élu président de la Commission de la CEDEAO pour le mandat 2026-2030. « Je félicite le Général d'Armée Birame Diop, élu à la présidence de la Commission, et l'assure de tout mon soutien », a-t-il ajouté.

