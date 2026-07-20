Candidature à l’ONU : Macky Sall remercie le PR Diomaye Faye après leur entretien au Palais

L’ancien président Macky Sall a remercié le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, pour l’entretien qu’ils ont eu le 17 juillet 2026 au Palais de la République.



Dans une publication, Macky Sall a qualifié leur rencontre de « conviviale et constructive ». Cette audience s’inscrivait dans le cadre de ses consultations liées à sa candidature au poste de Secrétaire général des Nations Unies.



L’ancien chef de l’État s’est également réjoui des échanges approfondis avec le président Diomaye Faye sur les grands enjeux du multilatéralisme contemporain.