Judo : « On s’entraîne dans une ancienne salle de classe », la doléance de la Fédération à l’approche des JOJ Dakar 2026

À l’approche des grandes échéances internationales et des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, la Fédération Sénégalaise de Judo et Disciplines Associées alerte sur les conditions d’entraînement de ses jeunes athlètes. Le DTN Alassane Ndiaye et le président de la FSJDA, Maître Ababacar Ngom, ont notamment présenté l’académie qui accueille depuis quatre ans de jeunes sportifs engagés dans un double projet, entre études et sport. Si ces athlètes sont hébergés et encadrés, les infrastructures restent limitées. Le dojo actuel a été aménagé à partir d’une ancienne salle de classe, une situation qui témoigne des efforts consentis par la Fédération, mais aussi des besoins persistants pour offrir aux judokas des conditions de préparation à la hauteur de leurs ambitions.







Une doléance entendue par le secrétaire général du ministère de la Communication et des Relations avec les Institutions, Mouhamadou Moustapha Thioune. Il a rappelé que l’État poursuit ses efforts d’accompagnement du sport sénégalais et reconnu la nécessité de renforcer progressivement les moyens consacrés à la performance. À l’approche des JOJ Dakar 2026, la Fédération espère ainsi bénéficier d’un accompagnement accru pour améliorer les conditions de préparation des athlètes et permettre au judo sénégalais de viser plus haut, sur la scène africaine comme internationale.

