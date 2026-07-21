Viol présumé sur une jeune femme déficiente mentale : le procureur réclame 15 ans contre un chauffeur

En détention préventive depuis juin 2022, A. Diop a comparu devant la Chambre criminelle de Mbour pour le viol présumé d’une voisine de 21 ans présentant une déficience mentale. L’accusé soutient qu’il s’agissait de relations consenties, une version contestée par les déclarations de la plaignante et par le ministère public.


Viol présumé sur une jeune femme déficiente mentale : le procureur réclame 15 ans contre un chauffeur
Quatre années derrière les barreaux
A. Diop, chauffeur et père de famille, est détenu depuis juin 2022 à la Maison d’arrêt et de correction de Mbour.
Selon L’Observateur, il a comparu devant la Chambre criminelle pour répondre d’une accusation de viol sur une jeune femme de 21 ans, vivant dans son voisinage et présentée comme déficiente mentale.
Au terme des débats, le procureur de la République a requis une peine de 15 ans de réclusion criminelle.
Une affaire remontant à juin 2022
Les faits se seraient déroulés au lendemain de la fête de Korité, en juin 2022, au quartier Liberté de Mbour.
Vers sept heures du matin, la jeune femme, désignée par les initiales M. Sy, aurait frappé à la porte de la chambre d’A. Diop. La concession du chauffeur était mitoyenne de celle de la famille de la jeune femme.
Une fois la porte refermée, des rapports sexuels auraient eu lieu avant que la jeune femme ne regagne le domicile familial.
Une altercation fait éclater l’affaire
Une semaine plus tard, une violente altercation aurait opposé A. Diop à la jeune femme.
Selon les témoignages versés au dossier, le chauffeur s’en serait pris physiquement à elle dans sa chambre. Après avoir été libérée, M. Sy aurait raconté les faits à sa mère et affirmé avoir été violée par leur voisin.
L’information s’est ensuite rapidement répandue dans le quartier. Alors que la mère de la jeune femme s’apprêtait à déposer une plainte au commissariat de Diamaguène, A. Diop aurait pris les devants.
Le chauffeur porte plainte pour diffamation
A. Diop aurait déposé une plainte contre la jeune femme pour diffamation.
Cette démarche s’est toutefois retournée contre lui. L’ouverture de l’enquête a conduit les policiers à s’intéresser aux accusations de viol formulées par M. Sy.
Le chauffeur est passé du statut de plaignant à celui de suspect, avant d’être arrêté et placé sous mandat de dépôt.
L’accusé évoque des relations consenties
Devant la Chambre criminelle, A. Diop a continué de nier le viol.
Il a présenté une version radicalement différente de celle de la plaignante. Selon lui, la jeune femme lui aurait fait des avances et l’aurait contraint à avoir des relations sexuelles.
Il affirme également qu’elle serait revenue le lendemain matin pour solliciter une nouvelle relation, demande qu’il dit avoir refusée.
Le chauffeur soutient qu’il n’y a jamais eu de violence et que les rapports étaient consentis. Il conteste par ailleurs l’existence des troubles mentaux attribués à la jeune femme.
Le récit de la plaignante versé au dossier
La victime présumée n’était pas présente au procès, mais ses déclarations recueillies durant l’enquête figuraient au dossier.
Elle aurait affirmé qu’A. Diop l’avait appelée sous prétexte de lui demander d’effectuer une course. Une fois dans la chambre, il aurait fermé la porte, l’aurait contrainte à avoir des rapports sexuels et l’aurait menacée de mort si elle racontait les faits à sa mère.
Ce récit contredit directement la version présentée par l’accusé devant la juridiction criminelle.
Le ministère public convaincu de la culpabilité
Pour le procureur, les éléments du dossier ne laissent pas de doute sur la responsabilité de l’accusé.
Le représentant du ministère public a notamment soutenu qu’A. Diop savait que la jeune femme ne disposait pas de toutes ses facultés mentales lorsqu’il l’a entraînée dans sa chambre.
Il a donc requis 15 ans de réclusion criminelle. La décision de la Chambre criminelle est attendue le 21 août 2026.
Dans l’attente du verdict, A. Diop reste présumé innocent.
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Mardi 21 Juillet 2026
Dakaractu



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