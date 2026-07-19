Candidature à l’ONU et visite au Sénégal : « La venue de Macky Sall au pays relève de la normalité démocratique » (Khafor Touré)

Invité de l’émission « Jury du Dimanche » sur ITV, Khafor Touré est longuement revenu sur la visite effectuée vendredi par l’ancien président Macky Sall à Dakar, où il a été reçu par le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye. Pour le membre de l’APR, ce déplacement, loin de constituer une anomalie, relève au contraire du fonctionnement normal d’une démocratie mature. Il estime que l’arrivée d’un ancien chef d’État dans son propre pays doit être un non-événement, et que le paradoxe aurait justement été qu’il rencontre des obstacles pour y revenir.



Khafor Touré considère que ce qui s’est passé vendredi honore le Sénégal et met en valeur son image, son prestige ainsi que la tradition sénégalaise de l’accueil. Il insiste sur le fait que Macky Sall ne s’est pas présenté à Dakar en tant que président de l’APR, mais comme un simple citoyen sénégalais et un ancien chef d’État candidat au poste le plus prestigieux de la diplomatie mondiale, celui de secrétaire général des Nations unies. Dans cette optique, il juge naturel qu’il sollicite le soutien du chef de l’État en exercice de son pays d’origine.



L’invité de l’émission salue par ailleurs la transparence de la démarche de l’ancien président, rappelant que dès février 2026, Macky Sall avait adressé une correspondance écrite à Bassirou Diomaye Faye pour solliciter son appui, avant de s’exprimer publiquement pour affirmer qu’il souhaitait obtenir en priorité le soutien du Sénégal dans ce processus. Selon Khafor Touré, les agendas des deux hommes se sont donc simplement rencontrés vendredi, et il se félicite que le président de la République ait accédé à cette demande d’audience.



Interrogé sur le caractère acquis ou non de ce soutien, l’homme politique se limite à la teneur du communiqué officiel de la présidence de la République : le chef de l’État a pris acte de la candidature et les échanges vont se poursuivre. Il précise que le Sénégal n’a pas encore formulé de position officielle de soutien, mais anticipe que celle-ci devrait intervenir d’ici le mois de septembre.