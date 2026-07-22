PDEC : Moussa Balla Fofana annonce près de 50 milliards FCFA pour accélérer le développement économique de la Casamance


Le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires, Moussa Balla Fofana, a salué les résultats du Programme de développement économique de la Casamance (PDEC), présenté comme un levier majeur de la territorialisation des politiques publiques. Selon lui, le projet a déjà permis d’accompagner plus de 60 collectivités territoriales et de réaliser près de la moitié des 300 kilomètres de routes prévus. Initialement doté d’environ 40 millions d’euros, le financement du programme a été porté à 85 millions d’euros, soit près de 50 milliards de FCFA, grâce à une phase additionnelle négociée avec la Banque mondiale. Ces ressources doivent notamment servir à renforcer la gouvernance locale, les infrastructures sanitaires et éducatives, l’accompagnement des acteurs économiques et la mobilité rurale.
 
Pour Moussa Balla Fofana, le développement du Sénégal ne doit plus être concentré à Dakar. Il estime que chaque pôle territorial doit pouvoir définir sa propre stratégie et porter des projets structurants afin de contribuer à la création de richesses. « Le plus important, ce n’est pas le débat sur la dette, c’est le débat sur la création de richesses », a-t-il martelé, appelant à faire confiance aux collectivités territoriales, aux jeunes, aux femmes et aux investisseurs. Le ministre voit dans la territorialisation des politiques publiques un véritable moteur de relance de l’économie nationale.
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Mercredi 22 Juillet 2026
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