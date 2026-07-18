Cousinage à plaisanterie : Le Dr Massamba Guèye alerte sur les attaques contre les ethnies et appelle à préserver « un puissant levier de paix »

Lors de la journée d’intégration culturelle « DEKKAL COSSAAN », organisée par l’Amicale des Femmes du COUD, le Dr Massamba Guèye a lancé un plaidoyer en faveur du cousinage à plaisanterie, présenté comme un véritable outil de cohésion sociale et de prévention des conflits. Face à la montée des attaques visant directement les ethnies, l’enseignant et écrivain a appelé à un retour aux valeurs culturelles africaines. « Il y a des attaques qui visent les ethnies de manière frontale dans ce pays là et, si on n’y prend pas garde, nous allons vers ce que les pires des pays ont vécu », a-t-il alerté. S’appuyant sur l’héritage de la Charte du Mandé, il a rappelé que le cousinage à plaisanterie est une pratique ancienne, présente dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest et reconnue à travers un patrimoine culturel inscrit à l’UNESCO. Pour lui, cet instrument ne se limite pas aux relations entre patronymes ou communautés : il existe aussi au sein des familles, entre cousins, entre coépouses et entre générations, permettant de « réduire les différences et d’anticiper les conflits ».



Dr Massamba Guèye a également appelé les acteurs sociaux et politiques à s’approprier davantage ce mécanisme traditionnel de régulation des tensions. Selon lui, le cousinage à plaisanterie peut contribuer à apaiser les conflits dans les transports, les lieux de travail, les familles et même dans la sphère politique. « C’est un levier dont les syndicalistes ont besoin pour qu’il y ait moins de tensions et dont surtout les politiciens doivent user », a-t-il insisté. Il a également mis en lumière le rôle particulier des liens familiaux traditionnels, notamment celui de la « Badiène », la tante paternelle, qui joue un rôle de représentation et de protection au sein de la famille. Dr Massamba Guèye a ainsi invité les Sénégalais à ne pas abandonner leurs mécanismes traditionnels de dialogue et de paix, alors que la diversité culturelle, au cœur de la journée « DEKKAL COSSAAN », peut constituer, selon les organisateurs, un puissant ciment du vivre ensemble.