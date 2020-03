Rufisque / Lutte contre le C0VID-19 : Les acteurs de la Pêche se mobilisent.

Pour parer à toute propagation du Coronavirus, le GIE Interprofessionnel Teunguedj Pêche a initié une opération de sensibilisation au quai de pêche de Rufisque. Selon le président de ladite structure, Pierre Mboup, « nous sommes des acteurs de la pêche et nous ne sommes pas épargnés par cette maladie qui se propage de manière incontrôlable. Il y a des pêcheurs qui quittent Rufisque vers Cayar, Joal etc….. »



Ainsi seule la prévention et la sensibilisation restent leur cheval de bataille surtout avec les centaines de camions frigorifiques qui font la navette entre les différents quais de pêche du pays. « Nous avons décidé d’un commun accord de distribuer des Kits pour faciliter le lavage des mains et nous allons aussi sensibiliser les vendeurs, les charretiers, mareyeurs et autres usagers sur les mesures de prévention car le COVID-19 c’est une maladie très contagieuse qu’il faut prendre au sérieux », a-t-il ajouté lors de la cérémonie de remise des kits d’hygiène qui s’est tenue ce 16 Mars au quai de pêche de Rufisque.



Pour rappel, le Sénégal a enregistré 26 cas depuis l’avènement de cette pandémie qui fait actuellement des ravages dans le monde.