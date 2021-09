Rufisque / Élections Locales 2022 : « Le camarade Samba Sy, SGN de notre parti n’a pas déclaré sa candidature. » (Pape Toby Guèye, coordination départementale PIT)

Une rumeur renforcée par quelques articles de presse laisserait croire que la coordination PIT/Sénégal de Rufisque aurait déjà choisi ou désigné ses candidats pour les compétitions électorales de janvier 2023.



« Nous nous voyons obligés de donner la bonne information afin que nul n’en ignore. Ainsi nous tenons à préciser que le camarade Samba Sy, SG National de notre parti n’a pas déclaré sa candidature et la coordination n’a investi personne nulle part », dira Pape Toby Guèye, le Président de la coordination departementale du PIT.



Le Parti de l’Indépendance et du Travail a toujours eu une tradition de concertation à l’Interne et avec ses alliés (BBY), a-t-il il fait savoir. Ainsi le PIT demeure résolu à honorer les conclusions issues de la conférence des leaders des différents cadres dans lesquels il siège…



« Nous saisirons cette occasion pour réitérer notre demande de convocation de la coalition BBY départementale aux fins de réfléchir le plus positivement possible sur les échéances électorales en vue », fera-t-il savoir lors d’une rencontre avec la presse qui s’est tenue le 11 septembre à Rufisque...