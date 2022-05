Rufisque/Biennale de Dak’art : La fondation Sococim organise l’exposition collective « KADDU » et fait la promotion des artistes locaux.

Ils sont au nombre de huit artistes plasticiens à participer à cette exposition qui a pour thème « KADDU » (la Parole). Lors d’un vernissage qui a été organisé ce 20 mai au Centre Culturel Maurice Guèye de Rufisque, les artistes ont pu exposer leurs œuvres et échanger avec la population Rufisquoise. Selon Patricia Diagne, la présidente de la Fondation Sococim, «nous sommes très ravis d’accueillir une exposition qui est inscrite dans le OFF de la Biennale de Dakar 2022. Nous sommes restés quatre années sans pouvoir organiser de Biennale. C’est la joie et la fête de pouvoir retrouver les artistes. Nous accueillons plusieurs artistes originaires du département. C’est une occasion pour nous de les présenter à la population. On est très fier de ce qu’ils nous ont montré cette année. Je pense que tout le monde pourra apprécier cette exposition avec des pièces très variées…. »

Des artistes méconnus des Rufisquois qui auront l’occasion de présenter et de discuter sur les différents œuvres qui sont exposés sur les lieux. « Un acte qui va renforcer les liens car ces artistes sont nés ici et ont grandi ici. On peut avoir aussi des artistes qui viennent d’ailleurs. C’est une occasion pour moi de les féliciter. Il s’agit de Fatou Mandoye Mbengue, Kadidiatou Kanté, Maimouna Ndoye, Marie Diagne Cissé… » , a-t-elle elle rappelé. Des activités seront aussi animées par des comédiens, des ateliers dédiés aux enfants et des concerts animés comme le mythique Orchestra Baobab au centre Culturel Maurice Guèye de Rufisque, sont prévus pour marquer cette Biennale de Dak’art qui est à sa 14ème édition...