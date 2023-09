Rufisque/Affaire des demandes d’adhésion à la fibre Khéweul: les précisions de la SONATEL!

Dans un article publié sur notre site, nous vous informions de la colère et ou de l’incompréhension de certains habitants et résidents des cités Senelec, Dangou résidence, Sofa, qui sont des localités de Rufisque. En effet, ces derniers avaient depuis le mois de mai dernier, souscrit à la fibre kheweul via des agents identifiés travaillant pour le compte de la multinationale Orange. Seulement 05 mois après avoir signé des contrats et procédé au paiement des taxes via Orange Money, ils attendent toujours et l’ont fait savoir.

En réaction à cet article un responsable des exploitations de SONATEL, a câblé Dakaractu et a apporté des précisions.



En vérité selon lui, « il ne s’agit ni plus ni moins que d’une grande incompréhension. » En effet, pour l’enrôlement et les adhésions à un ou plusieurs, la SONATEL travaille avec des structures composées essentiellement de jeunes . Ces deniers sont autorisés à proposer des offres, mais si et seulement si le produit en question est disponible dans la zone en question. Ainsi, par anticipation des prestataires peuvent proposer « des demandes qui ne sont pas fausses, mais plutôt en attentes ». Ainsi, après s’être excusé des désagréments que cette situation a pu causer, la SONATEL informe « qu’un recensement exhaustif sera fait dans les meilleurs délais et ses clients seront classés en priorité dans le dispositif d’installation que nous mettrons en place très rapidement » rassure notre interlocuteur.