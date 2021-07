Rufisque/1ère édition de la Journée d’Excellence et de Partenariat (JEP) : 54 élèves primés, Lala Aïcha Fofana désignée meilleure élève de la circonscription.

Cette première édition, placée sous le thème « pour un enseignement de qualité adossé aux valeurs », avait pour parrain le ministre du travail, M. Samba Sy et comme marraine, Mme Ndèye Abibatou Fall Sidibé. Le JEP est une synthèse de tous les tests d’excellence organisés par l’IA. Il s’agit du concours d’Excellence de Rufisque (CODER), du concours MISS MATHS/MISS SCIENCES. Pour le CODER ce sont 36 élèves qui ont été couronnés et pour miss Maths/Miss Sciences ce sont 19 potaches qui ont été primés pour le compte de l’année scolaire 2019/2020 et 2020/2021. Ainsi, ce sont 54 potaches qui ont été honorés par la communauté éducative en présence du gouverneur de Dakar, M. Al Hassan Sall, qui a présidé la cérémonie. Laquelle cérémonie a vu la consécration de Mlle Lala Aïcha Fofana, (AMA SCHOOL) désignée meilleure élève de la JEP.

Cette dernière a remporté, alors qu’elle était en 4e le trophée de Miss Maths 2019/2020, remporté le prix d’excellence en français, niveau 3e du CODER 2021, avec une moyenne de 18/20 et avec une moyenne de 19.28/20 elle a remporté le prix d’honneur en sciences physiques niveau 3e. À noter que l’élève Fatou Kiné Ndiaye (CPMS Charlemagne) a remporté le 1er prix du CODER 2021 avec une moyenne de 19.5/20. Pour la MISS MATHS 2021, c’est l’élève Asta Seck (Charlemagne) et Fatou Diouf (lycée jaxaay) pour la MISS SCIENCES 2021 qui ont été couronnées. Pour le compte de l’édition 2019/2020 de Miss/Maths-Miss/Sciences, ce sont respectivement Mame Astou Traoré (lycée billes) et Lala Aïcha Fofana (Ama school) qui ont remporté les premiers prix.

Cette journée a été aussi l’occasion pour l’Inspecteur d’Académie de Rufisque, M. Mamadou Diop de récompenser les meilleurs collèges et lycées de la circonscription, les partenaires de l’éducation, mais aussi de lancer le premier numéro du journal de l’académie.