Peuplé de plus de 36 000 habitants, Darou Darou Rahmane, localité située dans la commune de Rufisque Nord, est l'un des quartiers les plus populaires de la vieille ville. Cependant, ce quartier manque presque de tout et fait face à de nombreux défis.



À Darou Rahmane, il n'y a pas de structure sanitaire, pas de collège, pas de marché, la seule école élémentaire de la localité étouffe à cause des effectifs pléthoriques. Pour relever tous ces défis, un mouvement "Takku liggey" se bat au quotidien pour améliorer les conditions de vie des populations. Pour se donner les moyens d'atteindre leurs objectifs, ils ont fait appel à l'honorable député, Souleymane Ndoye, par ailleurs président du Conseil départemental de Rufisque.



Ce dernier, face à ses nouveaux militants qui se sont joints à lui, a tenu un langage de verité, évitant ainsi de faire des promesses, comme le font la plupart des politiciens. En effet, dira t-il : "seul l'État peut régler les problèmes de Darou Rahmane. Ce que nous élus pouvons faire, c'est de porter le combat." Ainsi, il demandera aux uns et aux autres à s'unir autour de l'essentiel pour l'émergence des localités de Rufisque?