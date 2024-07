Roger F. Salah, acteur : « Le cinéma pose le débat pour pousser à la réflexion… »

Le jeune sénégalais d'origine togolaise et ghanéenne, Roger Sallah, un des personnages principaux de la série Yaay 2.0 est connu aussi dans le rôle de « Sandiéry ». Dans ce long périple et tumultueuse aventure à la recherche d’un enfant, il fait face à une multitude d'obstacles sociétaux. Sandiéry n’arrive pas à faire d’enfant, une situation qu’il cache à sa femme et à ses proches. Mais tout va être bouleversé quand sa femme Kala lui annonce qu’elle est enceinte. Dans cet interview avec Dakaractu, Roger explique ces différents rebondissements dans la série appréciée par les sénégalais. « Yaay, ce n'est pas une série, mais c’est un débat qui pose des problématiques que vit la société sénégalaise et même mondiale. Les choix sont purement artistiques » a déclaré l’artiste qui donne ses impressions sur les thèmes développés et promet aux téléspectateurs, de belles surprises dans la deuxième saison.