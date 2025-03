Risques autour de la croissance économique au sein de l’UMOA : le taux directeur maintenu à 3,5 %

« La situation macroéconomique globale de l’Union, comparée à celle du troisième trimestre de 2024, est plus soutenue et solide. » Tels sont les propos tenus par le gouverneur de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), également président du Comité de Politique Monétaire (CPM), lors de son bilan sur la situation économique dans l’Union Monétaire Ouest-Africaine (UMOA) et les risques auxquels les pays membres sont confrontés.



Selon Jean-Claude Kassi Brou, la croissance de 6,2 % enregistrée en 2024 est deux fois supérieure à la croissance mondiale, qui s’élève à 3,2 %. Elle dépasse également largement la moyenne observée au niveau du continent africain. Par ailleurs, le cadre macroéconomique actuel permet de maintenir une inflation faible, de préserver la compétitivité et de soutenir une croissance robuste.



Cependant, le comité met en garde contre des risques persistants, notamment une résurgence des pressions inflationnistes. Ces risques sont liés à plusieurs facteurs : la situation sécuritaire précaire dans la sous-région, les effets du changement climatique qui pourraient réduire la production agricole, ainsi que l’impact des tensions géopolitiques et commerciales à l’échelle mondiale sur les prix des produits énergétiques et alimentaires.



Malgré des prévisions globalement positives concernant l’inflation, les tensions géopolitiques, les frictions commerciales et les risques pesant sur la croissance demeurent bien réels. Ces facteurs pourraient avoir un impact significatif sur les prix, les flux financiers et, plus globalement, sur l’économie de la région.



Face à ces défis, le gouverneur et son équipe ont décidé de maintenir le cap de la politique monétaire actuelle en conservant le taux directeur à 3,5 %. Cette décision s’appuie sur les résultats satisfaisants en matière de croissance et d’inflation, ainsi que sur le renforcement de la position de l’Union vis-à-vis de l’extérieur.