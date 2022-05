Revue annuelle sectorielle du ministère de la santé : Abdoulaye Diouf Sarr vante les performances du système sanitaire.

Le ministre de la santé et les différents services de son département ministériel ont procédé ce matin à la traditionnelle revue annuelle sectorielle des différentes actions réalisées par le ministère de la santé et de l’action sociale.



Pour le ministre Abdoulaye Diouf, hormis les quelques tensions notées ça et là tout récemment entre ses services et les syndicats du corps médical, force est de constater que de gros efforts ont été réalisés dans le secteur de la santé durant l’année 2021. « Au niveau des performances, malgré les effets liés à la pandémie Covid-19, le système de la santé a été parfaitement résilient et nous pouvons aujourd’hui apprécier le niveau des performances à 70%, ce qui est très important dans un contexte difficile. Ces performances sont poussées par un certain nombre d’actes », s’est félicité le ministre de la santé et de l’action sociale.



Par ailleurs, Abdoulaye Diouf Sarr rappelle que d’importants efforts ont été concrétisés pour le recrutement d’une ressource humaine de qualité mais aussi la construction et l’équipement de plusieurs structures sanitaires à travers le pays. « Un travail remarquable a été fait au niveau de toute la pyramide sanitaire. Du poste de santé à l’hôpital. Par exemple, entre 2019 et 2021 un effort essentiel a été fait. D’abord plus de 1400 personnels de santé et de l’action sociale ont été recrutés dans le cadre de la fonction publique, suivi d’un recrutement spécial de 1500 autres personnels de santé et de l’action sociale. Ce qui fait que nous sommes aujourd’hui à 2900 personnels de santé et de l’action sociale dans le cadre de la fonction publique, suivis de 905 personnels de santé et de l’action sociale recrutés dans un projet qu’on appelle ISMEC. Cela dénote de notre volonté de faire en sorte que le système puisse être résilient du point de vue des ressources humaines », a renseigné le ministre.