« Reug Reug défna lou nékk pour Jap Sa Thiès ci mystique mais guissoul dara ! » (Staff)

Dans la bataille mystique qui avait lieu entre les lutteurs Reug Reug et Sa Thiès, le camp du second nommé a été vigilant. Après le combat qui s’est terminé sur un verdict polémique (deux chutes et une victoire de Reug Reug contestée), l’un des marabouts de Sa Thiès fera cette révélation : « Reug Reug defna lou nékk pour Jap Sa Thiès ci mystique mais guissoul dara ! » Autrement dit, ils ont tout fait pour atteindre mystiquement son protégé sans y parvenir…