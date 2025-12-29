[ Rétro ] Société / Les temps forts de l’année 2025 : l'Affaire Alima Suppo, Kocc Barma, Pape Natango Mbaye, les greffes de moelle, féminicide, Affaire Softcare...

L’année 2025 n’est seulement pas marquée par des scandales, c’est aussi une année d’exploits pour certains à l’image de Pape Natango Mbaye, l’élève handicapé qui écrit avec ses pieds et a obtenu son Bac avec la mention Bien en juillet 2025. Ce brillant élève a été premier de son centre d’examen au lycée de Ngane, à Kaolack et a reçu la médaille Gaïndé de la performance des mains du président Bassirou Diomaye Faye. Il a ému ainsi tout le Sénégal.





Des avancées significatives notées dans le secteur de la santé avec des greffes





Sur le plan de la santé, cette année a été marquée par des avancées significatives dans le domaine de la santé au Sénégal, notamment en matière de greffe. On peut citer le cas de la première greffe de moelle osseuse. Le Sénégal a réalisé sa première greffe de moelle en février 2025 à l’hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye. Cette opération a été un succès et a ouvert la voie à de nouvelles perspectives pour les patients atteints de maladies hématologiques graves. Après cela, il y a eu aussi la première greffe de cornée au Sénégal, voire en Afrique, à la clinique Swiss Visio de Mbour. Cette opération a été saluée par le président Bassirou Diomaye Faye comme un grand pas pour la santé oculaire dans le pays.





2025, une année d’arrestation pour certains acteurs sénégalais

On ne peut pas occulter les arrestations de nombreuses célébrités dont celles des acteurs comme Khalil Thiam et Arona Benga. Le premier nommé Khalil Thiam, a été placé sous mandat de dépôt le 11 août 2025 pour délit de fuite, refus d’obtempérer et mise en danger de la vie d’autrui. Pour rappel, il avait pris la fuite lors d’un contrôle routier à Rufisque. Acteur dans les séries « Cœur Brisés" et « Fasséma », Arona Benga a été arrêté le 13 décembre 2025 pour usage collectif de cocaïne et possession de stupéfiants. Il a été interpellé dans le cadre d’une opération de lutte contre le trafic de drogue menée par le commissariat central de Rufisque.

