[ Rétro ] Société / Les temps forts de l’année 2025 : l'Affaire Alima Suppo, Kocc Barma, Pape Natango Mbaye, les greffes de moelle, féminicide, Affaire Softcare...


2025 s’en va! L’actualité sénégalaise durant l'année finissante a été marquée par beaucoup de faits de société qui ont défrayé la chronique. 
De janvier à décembre 2025, l’on a assisté à de nombreux évènements jalonnés par des scandales, crimes, sacres et des avancées notoires dans la médecine, entre autres.


L’affaire Alima Suppo et les produits pour grossir les ...

C’est un scandale qui a éclaté en janvier 2025 au Sénégal. Alima Fall plus connue sous le nom de Alima Suppo est une  commerçante influente sur Tik tok, qui a été arrêtée pour avoir vendu des produits pour grossir les fesses, considérés comme illicites et dangereux pour la santé. C’est ainsi que cette dernière et plusieurs de ses complices ont été arrêtés le 29 janvier 2025. Les chefs d’inculpation retenus contre eux sont : mise en danger de la vie d’autrui, administration de substances nuisibles et vente illégale de produits pharmaceutiques. S’en est suivi un procès qui a eu lieu le 7 février 2025, et Alima Suppo a été condamnée à 2 ans de prison dont 6 mois ferme. À rappeler que des pommades et compléments alimentaires suspects avaient été saisis dans les boutiques d’Alima Suppo et de ses complices. Depuis lors, la peur a augmenté auprès des sénégalais sur les dangers des produits de beauté illicites et les risques pour la santé publique.

Le visage découvert de Kocc Barma

L’on entendait souvent parler de lui, mais son visage n’a jamais été découvert par les sénégalais. Toutefois, en juillet 2025, les enquêteurs ont mis la main sur Kocc Barma qui n’est personne d’autre que El Hadji Babacar Dioum. 
Propriétaire du restaurant Eddy's situé sur l’avenue Bourguiba, il est accusé d’avoir dirigé un réseau de chantage et d’extorsion en ligne utilisant des contenus intimes et des vidéos compromettantes pour soutirer de l’argent à ses victimes. L’enquête a permis de saisir 9 000 fichiers compromettants dont 407 sextapes et 4 191 vidéos de nouvelles cibles, 93 millions de FCFA encaissés par Kocc Barma entre 2017 et 2025, 18 téléphones portables, 6 clés de voiture, un brouilleur de signal et des faux documents saisis, des victimes, majoritairement des femmes qui ont payé jusqu’à 2 millions de FCFA pour éviter la diffusion de leurs vidéos intimes. Par conséquent, il a été précisément alpagué le 17 juillet 2025 et est actuellement en détention. Aussi, deux présumés complices ont été identifiés et arrêtés. Aux derniers rebondissements, la police a fait une vaste traque des pourvoyeurs de Kocc. D’ailleurs, un 2ème correspondant est tombé. Cueilli par la DSC, il a été livré au Doyen des juges. L’enquête se poursuit pour identifier les autres membres du réseau et les ramifications internationales.


Pape Natango Mbaye, un véritable symbole d’exploit

L’année 2025 n’est seulement pas marquée par des scandales, c’est aussi une année d’exploits pour certains à l’image de Pape Natango Mbaye, l’élève handicapé qui écrit avec ses pieds et a obtenu son Bac avec la mention Bien en juillet 2025. Ce brillant élève a été premier de son centre d’examen au lycée de Ngane, à Kaolack et a reçu la médaille Gaïndé de la performance des mains du président Bassirou Diomaye Faye. Il a ému ainsi tout le Sénégal.


Des avancées significatives notées dans le secteur de la santé avec des greffes 


Sur le plan de la santé, cette année a été marquée par des avancées significatives dans le domaine de la santé au Sénégal, notamment en matière de greffe. On peut citer le cas de la première greffe de moelle osseuse. Le Sénégal a réalisé sa première greffe de moelle en février 2025 à l’hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye. Cette opération a été un succès et a ouvert la voie à de nouvelles perspectives pour les patients atteints de maladies hématologiques graves. Après cela, il y a eu aussi la première greffe de cornée au Sénégal, voire en Afrique, à la clinique Swiss Visio de Mbour. Cette opération a été saluée par le président Bassirou Diomaye Faye comme un grand pas pour la santé oculaire dans le pays.


2025, une année d’arrestation pour certains acteurs sénégalais
On ne peut pas occulter les arrestations de nombreuses célébrités dont celles des acteurs comme Khalil Thiam et Arona Benga. Le premier nommé Khalil Thiam, a été placé sous mandat de dépôt le 11 août 2025 pour délit de fuite, refus d’obtempérer et mise en danger de la vie d’autrui. Pour rappel, il avait pris la fuite lors d’un contrôle routier à Rufisque. Acteur dans les séries « Cœur Brisés" et « Fasséma », Arona Benga a été arrêté le 13 décembre 2025 pour usage collectif de cocaïne et possession de stupéfiants. Il a été interpellé dans le cadre d’une opération de lutte contre le trafic de drogue menée par le commissariat central de Rufisque.
L’affaire Softcare

Tout dernièrement le scandale qui a fait couler beaucoup d’encre est celle des serviettes hygiéniques de la marque Softcare. Selon les révélations faites à travers un communiqué, les serviettes hygiéniques et les couches fabriquées par Softcare ont été retirées du marché en raison de la présence de matières premières périmées. Dans ce contexte, l’Agence de régulation pharmaceutique (ARP) a lancé une enquête pour déterminer les responsabilités et les conséquences de cette affaire. À ce titre, le syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal (SAMES) a dénoncé des dysfonctionnements persistants dans la gouvernance et la gestion de l’ARP et des soupçons sérieux de corruption et de conflits d’intérêts. Le plus surprenant est le grand déballage fait par le directeur de l’Inspection Pharmaceutique, de la Surveillance du marché et des vigilances à l’ARP. À en croire ses propos, des chinois lui ont proposé des mallettes d’argent affirmant qu’ils sont venus à quatre reprises dans son bureau. Mieux encore, il reçoit des pressions et menaces venant de ses supérieurs hiérarchiques mais il travaille pour la population.


Meurtre de Binetou Guèye par balle du fait de son époux à Keur Mbaye Fall : une affaire troublante et sanglante

À Keur Mbaye Fall, une femme répondant au nom de Binetou Guèye a été mortellement atteinte par balle, au domicile de son mari. La victime aurait perdu la vie à la suite d'un différend conjugal. Le corps a été transféré à la morgue de l’hôpital de Thiaroye. Son mari, auteur des faits, a été interpellé puis placé en garde à vue à la brigade de gendarmerie de la Zone franche industrielle. Le mis en cause Pape Matar Diop a évoqué une manipulation involontaire de son arme. Les cas de féminicide sont devenus monnaie courante au Sénégal...





Lundi 29 Décembre 2025
Dakaractu



