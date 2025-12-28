[ Reportage ] Meissa Fall, l'âme créative de Saint-Louis qui transforme le vélo en oeuvre d'art vivante

À Saint-Louis, ville d’histoire et de métissages culturels, un artiste singulier redonne au vélo une nouvelle dimension. Meissa Fall, créateur autodidacte, fait du deux-roues bien plus qu’un simple moyen de transport. Il en fait une œuvre d’art vivante, porteuse de messages, d’identité et de mémoire.







À travers ce reportage, il raconte son parcours avec sincérité, entre passion, résilience et engagement. Artiste habité par son territoire, Meissa Fall puise dans l’histoire de sa ville pour nourrir une œuvre profondément ancrée dans la réalité sociale et culturelle du Nord du Sénégal. Sa démarche artistique va au-delà de l’esthétique.







Son enfance à Saint Louis a été déterminante. Grandir entre les ruelles chargées d’histoire, le fleuve et les traditions locales a façonné son regard et sa sensibilité. Très tôt, il développe un intérêt pour les formes, les couleurs et les récits du quotidien. Inspiré par son environnement et les anciens, Meissa Fall transforme ses souvenirs d’enfance en matière première artistique, faisant de chaque œuvre un fragment de mémoire collective.







Les œuvres d’art de Meissa Fall se distinguent par leur force symbolique et leur authenticité. Peinture, installations, expressions visuelles contemporaines, Son art devient un langage universel qui parle aussi bien aux jeunes qu’aux anciens, aux habitants de Saint Louis qu’aux visiteurs de passage.







Saint Louis, grâce à des artistes comme Meissa Fall, a également accueilli de grandes figures de la scène culturelle africaine et internationale. Des artistes renommés tels que Didier Awadi, Viviane Chidid, Jahman .. sont venus à Saint Louis, renforçant le rayonnement artistique de la ville. Ces rencontres et échanges nourrissent une dynamique culturelle forte, où Meissa Fall joue un rôle clé, faisant de l’art un pont entre générations, disciplines et horizons.

