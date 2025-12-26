Carte d’identité biométrique CEDEAO : les femmes voilées peuvent s’enrôler sans se découvrir

Dans un communiqué rendu public, le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique a annoncé de nouvelles mesures concernant l’enrôlement à la carte nationale d’identité biométrique CEDEAO, à la suite d’incidents signalés dans certains centres.



Dans ce document daté du 26 décembre 2025, le ministre de l’Intérieur, Me Mouhamadou Bamba Cissé, informe que des instructions claires ont été données aux opérateurs chargés de l’enrôlement afin de permettre aux femmes porteuses de voile de se faire enrôler sans être contraintes de se décoiffer.



Selon le document officiel, l’enrôlement est désormais autorisé dès lors que le visage est suffisamment dégagé, sans qu’il soit nécessaire de découvrir les oreilles. Cette mesure vise à prévenir les incompréhensions et à garantir le respect des convictions religieuses, tout en assurant les exigences techniques liées à l’identification biométrique.

