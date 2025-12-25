Cimetière des Abattoirs : des objets mystiques découverts lors d’une opération de désherbage

Lors du désherbage du cimetière des Abattoirs, une découverte troublante est venue rappeler les dérives qui menacent ce lieu de recueillement. À l’entrée du cimetière, un jeune homme a remis aux organisateurs un sachet rempli de gris gris, affirmant que certaines personnes mal intentionnées s’adonnaient à des rituels mystiques dans l’enceinte sacrée. Selon son témoignage, plusieurs de ces objets auraient été dissimulés sous des briques ou de lourdes pierres, dans le but présumé de nuire à autrui. Une révélation qui a suscité indignation et inquiétude parmi les participants à cette opération citoyenne.







Dénonçant fermement ces pratiques, le jeune homme a lancé un appel à la foi, à la droiture et au respect des valeurs spirituelles, rappelant que le cimetière est avant tout un lieu de prières et de mémoire. « Dans cette vie, certains se livrent à des combats mystiques par pure méchanceté, mais nous paierons tous nos actes », a-t-il déclaré avec gravité.

