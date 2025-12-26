Dernière minute / Diourbel : 7 morts dans un accident à Tocky…

Un accident d'une rare violence est survenu cet après-midi dans la commune de Tocky, distant de cinq kilomètres de Diourbel. Deux véhicules seraient entrés en collision faisant un lourd bilan provisoire de sept morts sur le coup.
Au moment où ces lignes sont écrites, les autorités locales se trouvent sur les lieux du drame où d'importants moyens logistiques sont en train d'être déployés.
Nous y reviendrons
