Attaque contre le président Diomaye : « il faut qu’on ait un sursaut de lucidité… » (Yankhoba Diémé)

En marge de la tournée économique du Président de la République, le ministre des transports terrestres et aériens s’est ouvert à Dakaractu lors d’un entretien dans lequel, il est revenu sur les différentes étapes de cette visite présidentielle. Yankhoba Diemé, dans une brève réaction sur la situation politique, évoque le cas Diomaye et le Pastef…
