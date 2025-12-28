Attaque contre le président Diomaye : « il faut qu’on ait un sursaut de lucidité… » (Yankhoba Diémé)


En marge de la tournée économique du Président de la République, le ministre des transports terrestres et aériens s’est ouvert à Dakaractu lors d’un entretien dans lequel, il est revenu sur les différentes étapes de cette visite présidentielle. Yankhoba Diemé, dans une brève réaction sur la situation politique, évoque le cas Diomaye et le Pastef…
Autres articles
Dimanche 28 Décembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Fédération sénégalaise de lutte : Bira Sène élu nouveau président

Fédération sénégalaise de lutte : Bira Sène élu nouveau président - 28/12/2025

Destitution d’un cadre du PRP: Ibrahima Ndiaye victime de sa dernière sortie sur la Rfm

Destitution d’un cadre du PRP: Ibrahima Ndiaye victime de sa dernière sortie sur la Rfm - 28/12/2025

Clôture du 4e APE : Le Sénégal mobilise 560 milliards FCFA sur le marché régional

Clôture du 4e APE : Le Sénégal mobilise 560 milliards FCFA sur le marché régional - 28/12/2025

[ Reportage ] Meissa Fall, l'âme créative de Saint-Louis qui transforme le vélo en oeuvre d'art vivante

[ Reportage ] Meissa Fall, l'âme créative de Saint-Louis qui transforme le vélo en oeuvre d'art vivante - 28/12/2025

Agnam : Le budget de la mairie passe à plus de 800 millions cette année… Farba Ngom, l’absent le plus présent au conseil municipal

Agnam : Le budget de la mairie passe à plus de 800 millions cette année… Farba Ngom, l’absent le plus présent au conseil municipal - 28/12/2025

Les frappes américaines au Nigeria ont visé des jihadistes de l'EI et du Lakurawa

Les frappes américaines au Nigeria ont visé des jihadistes de l'EI et du Lakurawa - 27/12/2025

Can 2025 - Pape Thiaw dégaine son XI de feu pour faire plier la RDC

Can 2025 - Pape Thiaw dégaine son XI de feu pour faire plier la RDC - 27/12/2025

Décès de l’icône de la musique traditionnelle Adja Khar Mbaye Madiaga

Décès de l’icône de la musique traditionnelle Adja Khar Mbaye Madiaga - 27/12/2025

Entretien avec le ministre Yankhoba Diémé : « Au terme de cette tournée économique, la Casamance a pris ses marques vers le développement »

Entretien avec le ministre Yankhoba Diémé : « Au terme de cette tournée économique, la Casamance a pris ses marques vers le développement » - 27/12/2025

Carte d’identité biométrique CEDEAO : les femmes voilées peuvent s’enrôler sans se découvrir

Carte d’identité biométrique CEDEAO : les femmes voilées peuvent s’enrôler sans se découvrir - 26/12/2025

Communiqué du Conseil des Ministres du vendredi 26 Décembre 2025

Communiqué du Conseil des Ministres du vendredi 26 Décembre 2025 - 26/12/2025

Dernière minute / Diourbel : 7 morts dans un accident à Tocky…

Dernière minute / Diourbel : 7 morts dans un accident à Tocky… - 26/12/2025

[ Reportage] Coût de la vie, absence d'actions sociales : Quand les Thiessois tirent le diable par la queue!

[ Reportage] Coût de la vie, absence d'actions sociales : Quand les Thiessois tirent le diable par la queue! - 26/12/2025

Promenade fatale sur la Corniche : une collégienne de 15 ans accuse un faux footballeur de séquestration et de viol

Promenade fatale sur la Corniche : une collégienne de 15 ans accuse un faux footballeur de séquestration et de viol - 26/12/2025

Cimetière des Abattoirs : des objets mystiques découverts lors d’une opération de désherbage

Cimetière des Abattoirs : des objets mystiques découverts lors d’une opération de désherbage - 25/12/2025

Pointe Sarène -Sécurité dans le quartier de l’acteur Omar Sy : Des riverains dénoncent la

Pointe Sarène -Sécurité dans le quartier de l’acteur Omar Sy : Des riverains dénoncent la " privatisation " d’une rue - 25/12/2025

Naufrage de Ngazobil : le message de compassion du président Bassirou Diomaye Faye aux familles endeuillées

Naufrage de Ngazobil : le message de compassion du président Bassirou Diomaye Faye aux familles endeuillées - 24/12/2025

Kaolack - Collision entre un bus et un camion : Un des blessés a finalement rendu l’âme

Kaolack - Collision entre un bus et un camion : Un des blessés a finalement rendu l’âme - 24/12/2025

[ Reportage] Noël et fêtes de fin d’année : les salons de coiffure à l’épreuve de la morosité

[ Reportage] Noël et fêtes de fin d’année : les salons de coiffure à l’épreuve de la morosité - 24/12/2025

TRAGÉDIE À JOAL : Naufrage d'une pirogue, 12 morts et plus de 30 rescapés à Ngazobil

TRAGÉDIE À JOAL : Naufrage d'une pirogue, 12 morts et plus de 30 rescapés à Ngazobil - 24/12/2025

Deux conteneurs, 200 millions et des années d’attente : Maersk Line Sénégal au pied du mur

Deux conteneurs, 200 millions et des années d’attente : Maersk Line Sénégal au pied du mur - 24/12/2025

Blanchiment dentaire : derrière l’esthétique, des substances dangereuses et un exercice illégal aux conséquences dramatiques

Blanchiment dentaire : derrière l’esthétique, des substances dangereuses et un exercice illégal aux conséquences dramatiques - 23/12/2025

Tivaouane Peulh : colère des familles après la destruction de 500 maisons, le préfet intervient

Tivaouane Peulh : colère des familles après la destruction de 500 maisons, le préfet intervient - 23/12/2025

Visite du PR à l’Agropole Sud : À la découverte de Adéane, la locomotive avec 13,8 milliards FCFA investis

Visite du PR à l’Agropole Sud : À la découverte de Adéane, la locomotive avec 13,8 milliards FCFA investis - 23/12/2025

Kaolack- Plusieurs blessés dans un accident de la circulation à Kanda

Kaolack- Plusieurs blessés dans un accident de la circulation à Kanda - 23/12/2025

Dans l’ombre de Kocc Barma, la toile se resserre : un deuxième relais tombe sous les filets de la cybersécurité

Dans l’ombre de Kocc Barma, la toile se resserre : un deuxième relais tombe sous les filets de la cybersécurité - 23/12/2025

Axe Sandinieri-Tanaff-Frontière Guinée-Bissau: Le Président Diomaye lance son premier chantier routier de plus de 23 milliards

Axe Sandinieri-Tanaff-Frontière Guinée-Bissau: Le Président Diomaye lance son premier chantier routier de plus de 23 milliards - 22/12/2025

Casamance : Une victime de mine raconte son calvaire devant le président Diomaye

Casamance : Une victime de mine raconte son calvaire devant le président Diomaye - 21/12/2025

Déception– Assane Diao, le moral au ras des pâquerettes, sur Instagram : « Parfois, les choses ne se passent pas comme tu le souhaites »

Déception– Assane Diao, le moral au ras des pâquerettes, sur Instagram : « Parfois, les choses ne se passent pas comme tu le souhaites » - 21/12/2025

MBACKÉ – Amadou Mame Diop : « La reconquête du pouvoir est lancée car ce régime est incapable »

MBACKÉ – Amadou Mame Diop : « La reconquête du pouvoir est lancée car ce régime est incapable » - 21/12/2025

RSS Syndication