Assemblée nationale : Les députés convoqués en séance plénière ce mardi

Les députés de la 15e législature sont convoqués pour une séance plénière exceptionnelle le mardi 30 décembre 2025 à 10h. L’ordre du jour est consacré à l’examen du Projet de loi nº25/2025 portant seconde loi de finances rectificative pour l’année 2025. Ce texte qui propose des ajustements au budget de l’État en fin d’exercice, sera défendu en séance par le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba.