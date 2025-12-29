[Nécrologie 2025] : Retour sur les décès qui ont secoué le Sénégal cette année...

Le monde de la musique a perdu l’un de ses piliers avec le décès de Jimmy Mbaye, de son vrai nom Mamadou Mbaye, dans la nuit du 11 au 12 février 2025, à l’âge de 68 ans.

Guitariste emblématique du Super Étoile de Youssou Ndour, il a marqué le mbalax par son jeu unique et raffiné, collaborant pendant plus de 40 ans avec Youssou Ndour. Il a été inhumé le 13 février 2025 au cimetière musulman de Yoff, en présence de nombreux amis, fans et personnalités du monde musical. Adama Seck « Secka », la voix du Royal Band de Thiès, s’éteint Le 3 mai 2025, le chanteur Adama Seck, dit Secka, lead vocal du Royal Band de Thiès, est décédé à l’âge de 62 ans. Sa voix puissante, portée par le titre mythique « Samba Alar », a marqué plusieurs générations. Il a laissé derrière lui, un riche héritage musical et des souvenirs inoubliables chez ses fans. Il a été inhumé le 4 mai 2025 au cimetière Madoki Ndiaye à Thiès. Décès d’Abdoulaye Diallo, le “Berger de l’île de Ngor”