L’année 2025 a été particulièrement éprouvante pour le Sénégal, endeuillé par la disparition de nombreuses figures emblématiques de la culture, de la politique, du sport et de la tradition. Chanteurs, artistes, intellectuels, responsables politiques et gardiens de la mémoire collective ont tiré leur révérence, laissant derrière eux un vide immense. 
Pour honorer leur mémoire, Dakaractu revient sur ces décès qui ont profondément marqué l’année 2025.

Disparition de Madior Diouf : une figure politique et intellectuelle s’éteint


[Nécrologie 2025] : Retour sur les décès qui ont secoué le Sénégal cette année...
Le champ politique sénégalais a été frappé dans la nuit du 22 au 23 janvier 2025 par le décès de Madior Diouf, ancien ministre et figure politique majeure, à l’âge de 86 ans, à son domicile à Dakar.
Professeur émérite de littérature à l’Université Cheikh Anta Diop, syndicaliste engagé, il a dirigé le Syndicat unique des enseignants du Sénégal (SUDES) pendant huit ans. Fondateur et leader du Rassemblement national démocratique (RND), il s’est toujours inspiré des idées de Cheikh Anta Diop. Ancien ministre de la Culture sous Moustapha Niasse, il fut également candidat à la présidentielle de 1993. Père de Ndella Madior Diouf, il a été inhumé au cimetière musulman de Yoff après une levée du corps à l’Hôpital Principal de Dakar.

L’arène politique endeuillée par la disparition de l’ex-députée Fanta Sall


[Nécrologie 2025] : Retour sur les décès qui ont secoué le Sénégal cette année...
Le 20 août 2025, la classe politique sénégalaise a perdu Fanta Sall, députée de l’APR, décédée des suites d’une longue maladie. Originaire de Koungheul, elle représentait son département à l’Assemblée nationale lors de la 14e législature sous la bannière de Benno Bokk Yaakaar.
Appréciée pour sa proximité avec les populations, elle s’est illustrée par son engagement en faveur du développement local, notamment à travers la construction de mini-forages, de mosquées et le soutien aux activités économiques des femmes.

Le barreau sénégalais pleure Me Khoureychi Ba


[Nécrologie 2025] : Retour sur les décès qui ont secoué le Sénégal cette année...
Avocat influent et respecté, Me Khoureychi Ba est décédé le 26 mars 2025 à Istanbul (Turquie), des suites d’une maladie. Sa levée du corps s’est tenue le 29 mars à l’Hôpital Principal de Dakar, suivie de son inhumation au cimetière de Yoff.
Rigoureux et profondément attaché aux principes du droit, il a marqué la scène judiciaire sénégalaise, notamment par son engagement lors des événements politiques de 2021 à 2024, aux côtés du parti Pastef et d’Ousmane Sonko.

Jimmy Mbaye, guitariste du Super Étoile, tire sa révérence


[Nécrologie 2025] : Retour sur les décès qui ont secoué le Sénégal cette année...
Le monde de la musique a perdu l’un de ses piliers avec le décès de Jimmy Mbaye, de son vrai nom Mamadou Mbaye, dans la nuit du 11 au 12 février 2025, à l’âge de 68 ans.
Guitariste emblématique du Super Étoile de Youssou Ndour, il a marqué le mbalax par son jeu unique et raffiné, collaborant pendant plus de 40 ans avec Youssou Ndour. Il a été inhumé le 13 février 2025 au cimetière musulman de Yoff, en présence de nombreux amis, fans et personnalités du monde musical.

Adama Seck « Secka », la voix du Royal Band de Thiès, s’éteint

Le 3 mai 2025, le chanteur Adama Seck, dit Secka, lead vocal du Royal Band de Thiès, est décédé à l’âge de 62 ans. Sa voix puissante, portée par le titre mythique « Samba Alar », a marqué plusieurs générations. Il a laissé derrière lui, un riche héritage musical et des souvenirs inoubliables chez ses fans. Il a été inhumé le 4 mai 2025 au cimetière Madoki Ndiaye à Thiès.

Décès d’Abdoulaye Diallo, le “Berger de l’île de Ngor”


[Nécrologie 2025] : Retour sur les décès qui ont secoué le Sénégal cette année...
L’artiste peintre Abdoulaye Diallo, surnommé « le Berger de l’île de Ngor », est décédé le 25 septembre 2025, à l’âge de 72 ans, des suites d’une longue maladie.
Artiste engagé, il abordait dans ses œuvres les thématiques de la femme, de l’enfant, de la paix et de la mémoire. Fondateur de l’espace culturel « Penc 1.9 », il exposait à Dakar, Paris et Rome. Son art, unique et inimitable, faisait appel à des éléments naturels. Il laisse un vide immense dans les arts plastiques sénégalais et africains.

Abdou Aziz Mbaye, griot de la communication, n’est plus


[Nécrologie 2025] : Retour sur les décès qui ont secoué le Sénégal cette année...
Le 19 octobre 2025, le Sénégal a perdu Abdou Aziz Mbaye, président des communicateurs traditionnels, décédé à l’hôpital de Fann. Médiateur social respecté, proche de la famille d’El Hadji Malick Sy, il incarnait la transmission des valeurs culturelles et la mémoire collective. Sa dernière apparition publique remonte au Gamou de Tivaouane. La nouvelle de sa mort a profondément touché la confrérie Tidiane ainsi que l’ensemble de la communauté des communicateurs traditionnels, qui perdent en lui un guide et un véritable rassembleur.

Décès de la diva Adja Dial Mbaye


[Nécrologie 2025] : Retour sur les décès qui ont secoué le Sénégal cette année...
La chanteuse Adja Dial Mbaye est décédée le 14 octobre 2025, à l’âge de 76 ans. Icône de la musique traditionnelle, elle était reconnue pour sa voix puissante et son attachement à la tradition religieuse, notamment à Tivaouane. Elle laisse un héritage musical précieux. Elle a contribué à faire rayonner la culture sénégalaise à travers de nombreuses prestations au Sénégal et à l’étranger. Adja Dial Mbaye était une figure emblématique de la scène musicale sénégalaise, ayant collaboré avec de nombreux artistes et participé à de multiples émissions culturelles télévisées. 

Mame Less Thioune, maître du rythme à Sorano, s’en va


[Nécrologie 2025] : Retour sur les décès qui ont secoué le Sénégal cette année...
Percussionniste et maître de rythme à Sorano, Mame Less Thioune est décédé le 29 novembre 2025 à l’hôpital CTO de Dakar. Discret mais essentiel, il a contribué à la préservation du patrimoine culturel et était l’époux de la chanteuse Daro Mbaye.

Père Birahim Ndiaye, pionnier de la lutte sénégalaise, rappelé à Dieu


[Nécrologie 2025] : Retour sur les décès qui ont secoué le Sénégal cette année...
Ancien lutteur de l’écurie de Fass, Père Birahim Ndiaye est décédé le 26 décembre 2025, à l’âge de 77 ans. Fondateur de l’école de lutte « Sakou Xam Xam », consultant et manager sportif, il a consacré sa vie à la formation des jeunes lutteurs. Il était un consultant et manager sportif reconnu, apprécié pour la finesse et la pertinence de ses analyses. Il intervenait régulièrement sur les grandes affiches de l’arène, partageant son expertise et son expérience. Ainsi, la communauté de la lutte sénégalaise lui rend hommage, saluant son engagement, sa générosité et son rôle dans la formation des jeunes lutteurs. Ses proches et amis décrivent un homme respecté, admiré et profondément attaché aux valeurs de la lutte.

Le Sénégal perd sa grande cantatrice Khar Mbaye Madiaga


[Nécrologie 2025] : Retour sur les décès qui ont secoué le Sénégal cette année...
La célèbre cantatrice Khar Mbaye Madiaga est décédée le 27 décembre 2025, à l’âge de 93 ans. Gardienne de la musique traditionnelle lébou, elle a marqué l’histoire culturelle sénégalaise, notamment au Théâtre Sorano avec le Ballet national La Linguère. Honorée en juin 2025 avec une Maison des Arts à Rufisque portant son nom, elle laisse une œuvre colossale et une voix inoubliable...
Lundi 29 Décembre 2025
Dakaractu



