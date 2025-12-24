TRAGÉDIE À JOAL : Naufrage d'une pirogue, 12 morts et plus de 30 rescapés à Ngazobil

Une tragédie maritime s'est déroulée au large de Joal, avec le naufrage d'une pirogue transportant environ 200 candidats à l'émigration irrégulière, dans la nuit du mardi au mercredi 24 décembre 2025. Le bilan provisoire fait état de 12 morts, tandis que plus de 30 rescapés ont été signalés à la plage de Ngazobil.

Selon les informations de RFM, la gendarmerie de Joal a été alertée aux environs de 4h du matin. Les détails sur les circonstances exactes du naufrage et l'état des rescapés ne sont pas encore disponibles.