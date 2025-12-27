Décès de l’icône de la musique traditionnelle Adja Khar Mbaye Madiaga

Le monde de la culture, et plus particulièrement celui de la musique traditionnelle, est en deuil ce samedi 27 décembre 2025, avec le rappel à Dieu de l’icône de la musique sénégalaise, Adja Khar Mbaye Madiaga.



Selon plusieurs sources concordantes, l’artiste s’est éteinte après une vie entièrement dédiée à la valorisation du patrimoine musical national.



Figure emblématique de la culture sénégalaise, Adja Khar Mbaye Madiaga a marqué des générations par sa voix singulière, à la fois puissante, profonde et empreinte de sagesse. À travers ses chants, elle a su transmettre les valeurs, l’histoire et l’âme du Sénégal, contribuant ainsi à la préservation et à la promotion de la musique traditionnelle.







En cette douloureuse circonstance, Dakaractu présente ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches, ainsi qu’à l’ensemble du monde de la culture.

