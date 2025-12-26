Communiqué du Conseil des Ministres du vendredi 26 Décembre 2025


Communiqué du Conseil des Ministres du vendredi 26 Décembre 2025

Le Conseil des Ministres s'est tenu, exceptionnellement, le vendredi 26 décembre 2025, sous la présidence de Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, Président de la République.
 

AU TITRE DE LA COMMUNICATION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
 

 Le Chef de l'Etat a fait une communication portant sur les points suivants:
 

CÉLÉBRATION DE LA FÊTE DE NOËL

A l'entame de sa communication, Monsieur le Président de la République adresse ses félicitations et présente ses meilleurs vœux à la Communauté chrétienne, à l'occasion de la célébration de la fête de Noël. Il formule des prières, avec l'ensemble de la Nation, pour un Sénégal de paix et de prospérité dans la solidarité.
 

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL DE LA RÉGION NATURELLE DE CASAMANCE
 

Le Chef de l'Etat rappelle la tournée économique, qu'il a effectuée du 20 au 25 décembre 2025, dans les régions de Ziguinchor et de Sédhiou. Il remercie les populations, les autorités administratives déconcentrées, l'ensemble des forces de défense et de sécurité, les élus et acteurs territoriaux, pour leur mobilisation remarquable et le bon déroulement de cette visite économique. Au-delà de la rencontre avec les populations, ce déplacement lui a permis d'évaluer l'état d'exécution des projets et le déploiement des différentes actions de l'Etat et d'accélérer, avec les élus locaux, le processus de mise en place du Pôle-territoire Casamance.

Soulignant l'importance primordiale de la valorisation optimale des potentialités de la Région naturelle de Casamance, dans le développement national, le Président de la République, après s’être félicité des avancées notées dans l'exécution du Plan Diomaye pour la Casamance, demande un suivi permanent du calendrier d'exécution des projets de l'Etat. Il réitère, enfin, son engagement à consolider la dynamique de paix, à renforcer le désenclavement et à impulser l'accélération de la relance du développement économique et social, notamment des secteurs agricole, industriel et touristique.

VOTE DE LA LOI DE FINANCES DE L'ANNÉE 2026

À la suite du vote, par l'Assemblée nationale, de la loi de finances de l'année 2026, le Chef de l'Etat félicite les parlementaires pour leur esprit de responsabilité et la qualité des débats. Il félicite, également, le Premier Ministre et le Gouvernement pour la bonne préparation, la maitrise des dossiers et les réponses sectorielles apportées afin de mieux édifier la Représentation nationale et les populations sur les réalisations et les projets de l'Etat.

Le Chef de l'Etat félicite, en particulier, le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération et le Secrétaire d'Etat chargé des Relations avec les Institutions et leurs équipes, pour le professionnalisme exemplaire lors des débats relatifs à l'examen du projet de loi de finances 2026. Il demande, à cet effet, de veiller au démarrage effectif, dans l'ensemble des ministères, de l'exécution de la loi de finances à partir du 02 janvier 2026. Il rappelle, enfin, au Premier Ministre, l'impératif d'intensifier l'assainissement des finances publiques et d'accélérer la relance économique, avec la mise en œuvre soutenue du Programme de Redressement économique et social.

SUIVI DE L'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE DAKAR 2026

 Rappelant le Conseil présidentiel sur l'état d'avancement de l'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026 qu'il a présidé le 16 décembre 2025, le Président de la République demande au Gouvernement de veiller au suivi permanent de l'état d'exécution des directives et mesures retenues pour accélérer la réalisation, à temps, des infrastructures sportives et de toutes les commodités requises et d'activer les dispositifs sécuritaires nécessaires.

Il insiste sur la préparation optimale des athlètes sénégalais et la mobilisation des populations afin d'assurer une appropriation nationale de cette grande manifestation sportive internationale et demande au Premier Ministre d'organiser, chaque mois, une réunion interministérielle de suivi des JOJ.

SUIVI DES RECOMMANDATIONS DE LA PREMIÈRE ÉDITION DE LA JOURNÉE NATIONALE DE LA DIASPORA

 Le Chef de l'Etat annonce avoir présidé, le 17 décembre 2025, la première édition de la Journée nationale de la Diaspora, placée sous le thème: << la Diaspora sénégalaise, levier de la transformation du pays ». Après avoir félicité le Ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur et le Secrétaire d'Etat chargé des Sénégalais de l'Extérieur pour l'excellente organisation de ladite Journée, il rend un vibrant hommage aux Sénégalais de l'Extérieur pour leur mobilisation et leur engagement à participer à l'œuvre de construction et de transformation nationales. A cet égard, il demande au Premier Ministre, au Ministre chargé des Affaires étrangères et au Secrétaire d'Etat aux Sénégalais de l'Extérieur d'examiner les doléances de nos compatriotes vivant à l'étranger et de prendre en charge les propositions et recommandations issues de cette Journée, à travers le déploiement diligent du Programme spécial d'Accompagnement de la Diaspora.

 AGENDA DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

 Le Chef de l'Etat informe le Conseil avoir pris part, le 14 décembre 2025, à la 68ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO, à l'occasion de laquelle le Sénégal a été, pour la première fois, désigné pour assurer, à partir de 2026, la présidence de la Commission de l'Organisation. Le Président de la République a procédé, également, le mardi 16 décembre 2025, à l'inauguration de l'usine d'assemblage de véhicules militaires tactiques, dans le cadre de la montée en puissance de l'industrie nationale de défense.

 En outre, il a remis, le 17 décembre 2025, le Drapeau national à l'Equipe nationale de Football, en route pour la CAN 2025 au Maroc et a présidé, le vendredi 19 décembre 2025, la cérémonie annuelle de réception des dignitaires dans les ordres nationaux.

AU TITRE DE LA COMMUNICATION DU PREMIER MINISTRE

Après avoir félicité le Président de la République, à la suite de sa tournée économique en Casamance et salué l'initiative et le bon déroulement du Gov'athon, Monsieur le Premier Ministre a axé sa communication sur les deux points suivants :

 CONDITIONS ET CONTEXTE DE RÉALISATION DES RÉSULTATS PAR LE GOUVERNEMENT

 Le Premier Ministre a rappelé quelques éléments de contexte comme la situation politique antérieure, le contexte économique difficile, le niveau d'endettement public, les pratiques de mauvaise gouvernance et la dégradation de la notation du Sénégal. Face à ces difficiles conditions, le Gouvernement a fait preuve d'ingéniosité et de résilience, en opérant des ruptures dans les politiques publiques, en procédant à la fois aux rectifications de fond ainsi qu'à la formulation et à la mise en œuvre d'une offre dont les impacts sur les populations sont perceptibles. Le Premier Ministre a présenté quelques résultats enregistrés, notamment la structuration d'une vision à long terme à travers l'Agenda national de Transformation, Sénégal 2050 avec ses différentes déclinaisons, la baisse des prix des denrées de première nécessité, le lancement, le 1er aout 2025, du Plan de Redressement économique et social (PRES), la conclusion d'un Pacte social avec les acteurs sociaux et le succès retentissant des différents Appels publics à l'Épargne (APE).

PRINCIPALES ORIENTATIONS DE L'ACTION GOUVERNEMENTALE POUR L'ANNÉE 2026

 Le Premier Ministre a indiqué que l'année 2026 marquera l'essor dans l'impulsion et l'accélération des grandes réformes entreprises par le Gouvernement, depuis l'avènement du nouveau régime. Il s'agira, selon le Premier Ministre, de renforcer l'attractivité et la compétitivité de notre économie, avec l'intensification de la diplomatie économique et l'adoption de nouveaux codes des Impôts, des Douanes, du Travail, minier et gazier, de réviser les textes régissant la commande publique, de refonder l'éducation, de rénover la politique de décentralisation et d'accélérer la modernisation de l'Administration. Un accent particulier sera mis sur le développement du secteur de l'énergie, la transformation numérique, la maîtrise de l'eau, le développement du capital humain et le développement industriel durable. La mise en œuvre de ces programmes exige la définition d'un Plan spécial d'Investissement et de Financement (2026-2028), pour accélérer l'Agenda national de Transformation, Sénégal 2050.

Le Premier Ministre a clos sa communication en annonçant la tenue d'un séminaire gouvernemental dont le contenu sera axé sur le changement systémique et le leadership transformationnel ainsi qu'un dispositif national de reconnaissance de la performance publique, destiné à valoriser les résultats concrets, l'innovation utile et l'impact réel de l'action administrative sur la vie des citoyens.

AU TITRE DES COMMUNICATIONS DES MINISTRES

Le Ministre de l'Environnement et de la Transition écologique a fait une communication sur la diplomatie environnementale sénégalaise.

AU TITRE DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

Le Conseil a examiné et adopté : le projet de loi portant statut des officiers sous contrat; le projet de loi portant seconde loi de finances rectificative de l'année 2025.

Marie Rose Khady Fatou FAYE

Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre,

Chargée des Relations avec les Institutions,

Porte-parole du Gouvernement

Autres articles
Vendredi 26 Décembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Carte d’identité biométrique CEDEAO : les femmes voilées peuvent s’enrôler sans se découvrir

Carte d’identité biométrique CEDEAO : les femmes voilées peuvent s’enrôler sans se découvrir - 26/12/2025

Dernière minute / Diourbel : 7 morts dans un accident à Tocky…

Dernière minute / Diourbel : 7 morts dans un accident à Tocky… - 26/12/2025

[ Reportage] Coût de la vie, absence d'actions sociales : Quand les Thiessois tirent le diable par la queue!

[ Reportage] Coût de la vie, absence d'actions sociales : Quand les Thiessois tirent le diable par la queue! - 26/12/2025

Promenade fatale sur la Corniche : une collégienne de 15 ans accuse un faux footballeur de séquestration et de viol

Promenade fatale sur la Corniche : une collégienne de 15 ans accuse un faux footballeur de séquestration et de viol - 26/12/2025

Cimetière des Abattoirs : des objets mystiques découverts lors d’une opération de désherbage

Cimetière des Abattoirs : des objets mystiques découverts lors d’une opération de désherbage - 25/12/2025

Pointe Sarène -Sécurité dans le quartier de l’acteur Omar Sy : Des riverains dénoncent la

Pointe Sarène -Sécurité dans le quartier de l’acteur Omar Sy : Des riverains dénoncent la " privatisation " d’une rue - 25/12/2025

Naufrage de Ngazobil : le message de compassion du président Bassirou Diomaye Faye aux familles endeuillées

Naufrage de Ngazobil : le message de compassion du président Bassirou Diomaye Faye aux familles endeuillées - 24/12/2025

Kaolack - Collision entre un bus et un camion : Un des blessés a finalement rendu l’âme

Kaolack - Collision entre un bus et un camion : Un des blessés a finalement rendu l’âme - 24/12/2025

[ Reportage] Noël et fêtes de fin d’année : les salons de coiffure à l’épreuve de la morosité

[ Reportage] Noël et fêtes de fin d’année : les salons de coiffure à l’épreuve de la morosité - 24/12/2025

TRAGÉDIE À JOAL : Naufrage d'une pirogue, 12 morts et plus de 30 rescapés à Ngazobil

TRAGÉDIE À JOAL : Naufrage d'une pirogue, 12 morts et plus de 30 rescapés à Ngazobil - 24/12/2025

Deux conteneurs, 200 millions et des années d’attente : Maersk Line Sénégal au pied du mur

Deux conteneurs, 200 millions et des années d’attente : Maersk Line Sénégal au pied du mur - 24/12/2025

Blanchiment dentaire : derrière l’esthétique, des substances dangereuses et un exercice illégal aux conséquences dramatiques

Blanchiment dentaire : derrière l’esthétique, des substances dangereuses et un exercice illégal aux conséquences dramatiques - 23/12/2025

Tivaouane Peulh : colère des familles après la destruction de 500 maisons, le préfet intervient

Tivaouane Peulh : colère des familles après la destruction de 500 maisons, le préfet intervient - 23/12/2025

Visite du PR à l’Agropole Sud : À la découverte de Adéane, la locomotive avec 13,8 milliards FCFA investis

Visite du PR à l’Agropole Sud : À la découverte de Adéane, la locomotive avec 13,8 milliards FCFA investis - 23/12/2025

Kaolack- Plusieurs blessés dans un accident de la circulation à Kanda

Kaolack- Plusieurs blessés dans un accident de la circulation à Kanda - 23/12/2025

Dans l’ombre de Kocc Barma, la toile se resserre : un deuxième relais tombe sous les filets de la cybersécurité

Dans l’ombre de Kocc Barma, la toile se resserre : un deuxième relais tombe sous les filets de la cybersécurité - 23/12/2025

Axe Sandinieri-Tanaff-Frontière Guinée-Bissau: Le Président Diomaye lance son premier chantier routier de plus de 23 milliards

Axe Sandinieri-Tanaff-Frontière Guinée-Bissau: Le Président Diomaye lance son premier chantier routier de plus de 23 milliards - 22/12/2025

Casamance : Une victime de mine raconte son calvaire devant le président Diomaye

Casamance : Une victime de mine raconte son calvaire devant le président Diomaye - 21/12/2025

Déception– Assane Diao, le moral au ras des pâquerettes, sur Instagram : « Parfois, les choses ne se passent pas comme tu le souhaites »

Déception– Assane Diao, le moral au ras des pâquerettes, sur Instagram : « Parfois, les choses ne se passent pas comme tu le souhaites » - 21/12/2025

MBACKÉ – Amadou Mame Diop : « La reconquête du pouvoir est lancée car ce régime est incapable »

MBACKÉ – Amadou Mame Diop : « La reconquête du pouvoir est lancée car ce régime est incapable » - 21/12/2025

[ Reportage] Tournée Économique en Casamance : La visite du président Diomaye suscite de grands espoirs

[ Reportage] Tournée Économique en Casamance : La visite du président Diomaye suscite de grands espoirs - 21/12/2025

Ziguinchor : Le Président Diomaye Faye a rendu visite à la mère d’Ousmane Sonko

Ziguinchor : Le Président Diomaye Faye a rendu visite à la mère d’Ousmane Sonko - 20/12/2025

Canal Olympia Téranga : la SOGEPA prend le relais et ouvre une nouvelle ère culturelle au Sénégal

Canal Olympia Téranga : la SOGEPA prend le relais et ouvre une nouvelle ère culturelle au Sénégal - 20/12/2025

Visite du Président Diomaye en Casamance : « Le Plan Diomaye pour la Casamance est un programme de justice sociale et d’équité... » (Maïmouna Dièye)

Visite du Président Diomaye en Casamance : « Le Plan Diomaye pour la Casamance est un programme de justice sociale et d’équité... » (Maïmouna Dièye) - 20/12/2025

Un Sénégalais armé d'un couteau tué par la police en Corse, la piste terroriste écartée

Un Sénégalais armé d'un couteau tué par la police en Corse, la piste terroriste écartée - 20/12/2025

[ Reportage] Fêtes de décembre : les jouets bien présents sur les marchés de Dakar, en attente de clients

[ Reportage] Fêtes de décembre : les jouets bien présents sur les marchés de Dakar, en attente de clients - 20/12/2025

Affaire Aziz Dabala et Waly : le chanteur Tarba Mbaye remis en liberté, l’enquête dans l’impasse

Affaire Aziz Dabala et Waly : le chanteur Tarba Mbaye remis en liberté, l’enquête dans l’impasse - 20/12/2025

CAN 2025 - Assane Diao officiellement forfait / La FSF a fini d’avoir le cœur net sur la blessure

CAN 2025 - Assane Diao officiellement forfait / La FSF a fini d’avoir le cœur net sur la blessure - 20/12/2025

Casamance : les campements villageois de Coubanao en quête de soutien pour relancer le tourisme local

Casamance : les campements villageois de Coubanao en quête de soutien pour relancer le tourisme local - 19/12/2025

Rivalité amoureuse fatale à Koumpentoum : « Abbé » face à dix ans de prison pour avoir tué son ami

Rivalité amoureuse fatale à Koumpentoum : « Abbé » face à dix ans de prison pour avoir tué son ami - 19/12/2025

RSS Syndication