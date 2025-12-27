Entretien avec le ministre Yankhoba Diémé : « Au terme de cette tournée économique, la Casamance a pris ses marques vers le développement »

En fils de la Casamance, le ministre des transports terrestres et aériens a jeté un regard d’analyse et de conception de la tournée économique effectuée par le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye.
Dans un entretien de plus de 30 minutes qu’il a accordé à Dakaractu en marge de cette visite économique, Yankhoba Diémé s’est longuement exprimé sur les enjeux de cette visite du président de la République qui a été saluée par toute la région de Casamance. En réalité, le natif de Massara a rappelé la pertinence du Plan Diomaye pour la Casamance (PDC) initié par le président de la République et mis en oeuvre par le premier ministre Ousmane Sonko qui a été en amont de cette politique visant à faire revenir les déplacés de la Casamance, mais surtout à leur procurer des activités génératrices de revenus afin de redonner au peuple casamançais, de l’espoir.
Le ministre des transports a profité également lors de cet entretien pour décliner les orientations de l’État pour la Casamance en terme de politiques de désenclavement.
À la fin de cette tournée qui est une première sous l’ère du tandem Diomaye-Sonko, la Casamance, selon le ministre Yankhoba Diémé, a pris ses marques vers le développement socio-économique.
