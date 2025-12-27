Can 2025 - Pape Thiaw dégaine son XI de feu pour faire plier la RDC

Le sélectionneur Pape Thiaw a dévoilé son onze de départ ambitieux et spectaculaire pour le choc face à la République Démocratique du Congo. Avec Édouard Mendy en dernier rempart et un axe défensif solide mené par le capitaine Kalidou Koulibaly, les Lions affichent une base rassurante. Le milieu, articulé autour d’Idrissa Gana Gueye et Pape Gueye, promet intensité et maîtrise, tandis que l’attaque fait rêver avec Sadio Mané, Ismaïla Sarr et Nicolas Jackson, prêts à faire parler leur vitesse et leur talent.