Kaolack - Collision entre un bus et un camion : Un des blessés a finalement rendu l’âme

Un des blessés de l’accident survenu hier à Kahone, a finalement succombé à ses blessures. Selon les sources de Dakaractu Kaolack, il s’agit de l’apprenti du bus qui faisait partie des 6 blessés graves.
Pour rappel, l’accident s’est produit ce mardi vers 7 heures du matin à Kanda dans la commune de Kahone, à hauteur de l'aérodrome, impliquant un bus en provenance de Kédougou et un camion porte-conteneur.
Le bilan fait état d'1 décès, 47 blessés dont 05 graves et 41 légers, tous évacués à l'hôpital régional de Kaolack.
