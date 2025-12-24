Kaolack - Collision entre un bus et un camion : Un des blessés a finalement rendu l’âme

Un des blessés de l’accident survenu hier à Kahone, a finalement succombé à ses blessures. Selon les sources de Dakaractu Kaolack, il s’agit de l’apprenti du bus qui faisait partie des 6 blessés graves.

Pour rappel, l’accident s’est produit ce mardi vers 7 heures du matin à Kanda dans la commune de Kahone, à hauteur de l'aérodrome, impliquant un bus en provenance de Kédougou et un camion porte-conteneur.