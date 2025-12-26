Promenade fatale sur la Corniche : une collégienne de 15 ans accuse un faux footballeur de séquestration et de viol

Un fait divers d’une gravité extrême secoue une nouvelle fois l’opinion publique dakaroise. Un homme de 34 ans, se présentant comme footballeur, a été arrêté par le commissariat de Golf Sud pour des faits présumés d’enlèvement et de viol sur une mineure âgée de 15 ans. Une affaire sensible, marquée par des accusations lourdes et des éléments médicaux accablants.







Selon les révélations du quotidien Libération, le mis en cause, O. G. Cissé, domicilié à la Médina, a été placé en garde à vue après la plainte déposée par la jeune S. F. Sarr, élève en classe de troisième. Accompagnée de sa mère, la présumée victime s’est présentée devant les enquêteurs pour raconter les circonstances de ce qu’elle décrit comme un véritable cauchemar.







D’après son témoignage rapporté par Libération, l’adolescente s’était rendue sur la Corniche Ouest de Dakar dans le but de se promener. C’est dans ce cadre qu’elle aurait croisé O. G. Cissé, qui aurait engagé la conversation avant de lui déclarer sa flamme. Une approche qui, selon la jeune fille, s’est rapidement transformée en manipulation. Le suspect serait parvenu à la convaincre de le suivre jusqu’à sa chambre, située à la Médina.







Une fois sur place, la situation aurait brutalement changé. La collégienne affirme avoir été séquestrée puis contrainte à des rapports sexuels, malgré son âge et son absence de consentement. Des accusations graves qui ont conduit les policiers à diligenter une expertise médicale.







Toujours selon Libération, les réquisitions médicales effectuées sur la victime ont révélé une « déchirure hyménéale récente », un élément médico-légal déterminant dans ce type de dossier. Ces conclusions renforcent la thèse d’une agression sexuelle, alors même que la victime est mineure, ce qui exclut toute notion de consentement au regard de la loi.







Interrogé par les enquêteurs du commissariat de Golf Sud, O. G. Cissé a reconnu les faits matériels, tout en tentant de se défendre. Il a évoqué un « rapport sexuel consenti », une version fermement contestée par la victime et sa famille, et qui pourrait difficilement prospérer devant la justice compte tenu de l’âge de la jeune fille.

