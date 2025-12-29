Centenaire de Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Makhtoum : Une pensée intemporelle revisitée pour les générations futures

Né le 29 décembre 1925, Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Makhtoum est célébré pour ces 100 ans ce lundi. Au nom du comité chargé de la préparation du centenaire du guide religieux, Serigne Mouhamadoul Habib Sy, président du comité d’organisation, a présenté les orientations de cette commémoration lors d’une conférence de presse tenue ce matin et marquée par la présence de la famille Sy et de nombreux intellectuels. « Nous avons décidé de revisiter sa mémoire au bénéfice des générations futures », a déclaré le président du comité.



Selon Serigne Mouhamadoul Habib Sy, cette démarche commémorative devait être une occasion de mener des activités culturelles, sociales et religieuses.







Fidèle à l’esprit de générosité qui animait le défunt guide spirituel, le comité d’organisation a initié des actions sociales en perspective du centenaire. Dans cette perspective, Serigne Mouhamadoul Habib Sy a notamment évoqué les initiatives menées en faveur des daaras, ces écoles coraniques qui constituent un pilier de l’enseignement religieux au Sénégal.







Ces actions s’inscrivent dans la droite ligne de la devise de Cheikh Ahmed Tidiane Sy : « Donner, encore donner et toujours donner ». Le président du comité d’organisation a rappelé que le défunt guide spirituel, fervent défenseur de l’éducation pour tous, avait consacré une partie importante de son engagement aux conférences publiques en faveur de l’instruction.







Un héritage intemporel à transmettre







Fils de Serigne Babacar Sy et de Sokhna Astou Kane, Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Makhtoum demeure une figure intemporelle. « Il est difficile de recenser tout ce qu’il a fait », a reconnu le fils, par ailleurs, président du comité, qui salue la présence des petits-fils du défunt guide spirituel venus « porter le flambeau dont il a été l’initiateur ». Serigne Mouhamadoul Habib Sy a insisté sur la nécessité de travailler sur les valeurs d’avant-garde pour découvrir de nouvelles frontières, tout en respectant les valeurs d’arrière-garde qui restent importantes.







La commémoration s’appuie sur une cellule scientifique qui a mobilisé des personnalités intellectuelles et sociales de premier plan pour définir les thématiques appropriées qui rythmeront le centenaire. Parmi les membres de cette cellule scientifique figurent notamment la professeure Fatou Sow Sarr, Boubacar Sèye, président de l’ONG Horizons sans frontières. D’autres acteurs et intellectuels de renom complètent ce comité scientifique.

