Centenaire de Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Makhtoum : Une pensée intemporelle revisitée pour les générations futures


Centenaire de Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Makhtoum : Une pensée intemporelle revisitée pour les générations futures

Né le 29 décembre 1925, Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Makhtoum est célébré pour ces 100 ans ce lundi. Au nom du comité chargé de la préparation du centenaire du guide religieux, Serigne Mouhamadoul Habib Sy, président du comité d’organisation, a présenté les orientations de cette commémoration lors d’une conférence de presse tenue ce matin et marquée par la présence de la famille Sy et de nombreux intellectuels. « Nous avons décidé de revisiter sa mémoire au bénéfice des générations futures », a déclaré le président du comité. 

Selon Serigne Mouhamadoul Habib Sy, cette démarche commémorative devait être une occasion de mener des activités culturelles, sociales et religieuses.

 

Fidèle à l’esprit de générosité qui animait le défunt guide spirituel, le comité d’organisation a initié des actions sociales en perspective du centenaire. Dans cette perspective, Serigne Mouhamadoul Habib Sy a notamment évoqué les initiatives menées en faveur des daaras, ces écoles coraniques qui constituent un pilier de l’enseignement religieux au Sénégal.

 

Ces actions s’inscrivent dans la droite ligne de la devise de Cheikh Ahmed Tidiane Sy : « Donner, encore donner et toujours donner ». Le président du comité d’organisation a rappelé que le défunt guide spirituel, fervent défenseur de l’éducation pour tous, avait consacré une partie importante de son engagement aux conférences publiques en faveur de l’instruction.

 

Un héritage intemporel à transmettre

 

Fils de Serigne Babacar Sy et de Sokhna Astou Kane, Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Makhtoum demeure une figure intemporelle. « Il est difficile de recenser tout ce qu’il a fait », a reconnu le fils, par ailleurs, président du comité, qui salue la présence des petits-fils du défunt guide spirituel venus « porter le flambeau dont il a été l’initiateur ». Serigne Mouhamadoul Habib Sy a insisté sur la nécessité de travailler sur les valeurs d’avant-garde pour découvrir de nouvelles frontières, tout en respectant les valeurs d’arrière-garde qui restent importantes.

 

La commémoration s’appuie sur une cellule scientifique qui a mobilisé des personnalités intellectuelles et sociales de premier plan pour définir les thématiques appropriées qui rythmeront le centenaire. Parmi les membres de cette cellule scientifique figurent notamment la professeure Fatou Sow Sarr, Boubacar Sèye, président de l’ONG Horizons sans frontières. D’autres acteurs et intellectuels de renom complètent ce comité scientifique.

 

 

« Cette commémoration n’a pas pour vocation de dresser un panégyrique ou d’aligner des éloges. D’autres, plus autorisés ou plus spécialisés, s’en chargeront sans doute », a précisé le président du comité. L’ambition affichée est ailleurs : évaluer l’empreinte durable de l’enseignement du guide spirituel, réfléchir à la manière de porter cet héritage et surtout de le prolonger dans le monde contemporain.

 

L’initiative de ce centenaire est portée par un collectif de condisciples, en cohérence avec les enseignements transmis par le défunt guide spirituel pour la promotion des activités culturelles et religieuses. Ces jeunes, pour beaucoup issus des milieux universitaires, ont fait le choix de se confronter à l’héritage d’une personnalité complexe dont l’influence continue de traverser les générations.

 
Autres articles

Centenaire de Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Makhtoum : Une pensée intemporelle revisitée pour les générations futures
Lundi 29 Décembre 2025
Cheikh Sadibou Fall



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Affaire Prodac-2,7 milliards de FCFA au cœur : Pape Malick Ndour attendu au PJF demain

Affaire Prodac-2,7 milliards de FCFA au cœur : Pape Malick Ndour attendu au PJF demain - 29/12/2025

« Mi-figue mi-raisin, les sacrifices consentis n’ont pas donné les résultats escomptés »: Ces propos qui ont valu à Ibrahima Ndiaye une sanction du PRP

« Mi-figue mi-raisin, les sacrifices consentis n’ont pas donné les résultats escomptés »: Ces propos qui ont valu à Ibrahima Ndiaye une sanction du PRP - 29/12/2025

Rétro Politique - Remaniement, tensions au sommet et recompositions : 2025, l’année de la consolidation tumultueuse…

Rétro Politique - Remaniement, tensions au sommet et recompositions : 2025, l’année de la consolidation tumultueuse… - 29/12/2025

Attaque contre le président Diomaye : « il faut qu’on ait un sursaut de lucidité… » (Yankhoba Diémé)

Attaque contre le président Diomaye : « il faut qu’on ait un sursaut de lucidité… » (Yankhoba Diémé) - 28/12/2025

Destitution d’un cadre du PRP: Ibrahima Ndiaye victime de sa dernière sortie sur la Rfm

Destitution d’un cadre du PRP: Ibrahima Ndiaye victime de sa dernière sortie sur la Rfm - 28/12/2025

Clôture du 4e APE : Le Sénégal mobilise 560 milliards FCFA sur le marché régional

Clôture du 4e APE : Le Sénégal mobilise 560 milliards FCFA sur le marché régional - 28/12/2025

[ Reportage ] Meissa Fall, l'âme créative de Saint-Louis qui transforme le vélo en oeuvre d'art vivante

[ Reportage ] Meissa Fall, l'âme créative de Saint-Louis qui transforme le vélo en oeuvre d'art vivante - 28/12/2025

Agnam : Le budget de la mairie passe à plus de 800 millions cette année… Farba Ngom, l’absent le plus présent au conseil municipal

Agnam : Le budget de la mairie passe à plus de 800 millions cette année… Farba Ngom, l’absent le plus présent au conseil municipal - 28/12/2025

Les frappes américaines au Nigeria ont visé des jihadistes de l'EI et du Lakurawa

Les frappes américaines au Nigeria ont visé des jihadistes de l'EI et du Lakurawa - 27/12/2025

Can 2025 - Pape Thiaw dégaine son XI de feu pour faire plier la RDC

Can 2025 - Pape Thiaw dégaine son XI de feu pour faire plier la RDC - 27/12/2025

Décès de l’icône de la musique traditionnelle Adja Khar Mbaye Madiaga

Décès de l’icône de la musique traditionnelle Adja Khar Mbaye Madiaga - 27/12/2025

Entretien avec le ministre Yankhoba Diémé : « Au terme de cette tournée économique, la Casamance a pris ses marques vers le développement »

Entretien avec le ministre Yankhoba Diémé : « Au terme de cette tournée économique, la Casamance a pris ses marques vers le développement » - 27/12/2025

Carte d’identité biométrique CEDEAO : les femmes voilées peuvent s’enrôler sans se découvrir

Carte d’identité biométrique CEDEAO : les femmes voilées peuvent s’enrôler sans se découvrir - 26/12/2025

Communiqué du Conseil des Ministres du vendredi 26 Décembre 2025

Communiqué du Conseil des Ministres du vendredi 26 Décembre 2025 - 26/12/2025

Dernière minute / Diourbel : 7 morts dans un accident à Tocky…

Dernière minute / Diourbel : 7 morts dans un accident à Tocky… - 26/12/2025

[ Reportage] Coût de la vie, absence d'actions sociales : Quand les Thiessois tirent le diable par la queue!

[ Reportage] Coût de la vie, absence d'actions sociales : Quand les Thiessois tirent le diable par la queue! - 26/12/2025

Promenade fatale sur la Corniche : une collégienne de 15 ans accuse un faux footballeur de séquestration et de viol

Promenade fatale sur la Corniche : une collégienne de 15 ans accuse un faux footballeur de séquestration et de viol - 26/12/2025

Cimetière des Abattoirs : des objets mystiques découverts lors d’une opération de désherbage

Cimetière des Abattoirs : des objets mystiques découverts lors d’une opération de désherbage - 25/12/2025

Pointe Sarène -Sécurité dans le quartier de l’acteur Omar Sy : Des riverains dénoncent la

Pointe Sarène -Sécurité dans le quartier de l’acteur Omar Sy : Des riverains dénoncent la " privatisation " d’une rue - 25/12/2025

Naufrage de Ngazobil : le message de compassion du président Bassirou Diomaye Faye aux familles endeuillées

Naufrage de Ngazobil : le message de compassion du président Bassirou Diomaye Faye aux familles endeuillées - 24/12/2025

Kaolack - Collision entre un bus et un camion : Un des blessés a finalement rendu l’âme

Kaolack - Collision entre un bus et un camion : Un des blessés a finalement rendu l’âme - 24/12/2025

[ Reportage] Noël et fêtes de fin d’année : les salons de coiffure à l’épreuve de la morosité

[ Reportage] Noël et fêtes de fin d’année : les salons de coiffure à l’épreuve de la morosité - 24/12/2025

TRAGÉDIE À JOAL : Naufrage d'une pirogue, 12 morts et plus de 30 rescapés à Ngazobil

TRAGÉDIE À JOAL : Naufrage d'une pirogue, 12 morts et plus de 30 rescapés à Ngazobil - 24/12/2025

Deux conteneurs, 200 millions et des années d’attente : Maersk Line Sénégal au pied du mur

Deux conteneurs, 200 millions et des années d’attente : Maersk Line Sénégal au pied du mur - 24/12/2025

Blanchiment dentaire : derrière l’esthétique, des substances dangereuses et un exercice illégal aux conséquences dramatiques

Blanchiment dentaire : derrière l’esthétique, des substances dangereuses et un exercice illégal aux conséquences dramatiques - 23/12/2025

Tivaouane Peulh : colère des familles après la destruction de 500 maisons, le préfet intervient

Tivaouane Peulh : colère des familles après la destruction de 500 maisons, le préfet intervient - 23/12/2025

Visite du PR à l’Agropole Sud : À la découverte de Adéane, la locomotive avec 13,8 milliards FCFA investis

Visite du PR à l’Agropole Sud : À la découverte de Adéane, la locomotive avec 13,8 milliards FCFA investis - 23/12/2025

Kaolack- Plusieurs blessés dans un accident de la circulation à Kanda

Kaolack- Plusieurs blessés dans un accident de la circulation à Kanda - 23/12/2025

Dans l’ombre de Kocc Barma, la toile se resserre : un deuxième relais tombe sous les filets de la cybersécurité

Dans l’ombre de Kocc Barma, la toile se resserre : un deuxième relais tombe sous les filets de la cybersécurité - 23/12/2025

Axe Sandinieri-Tanaff-Frontière Guinée-Bissau: Le Président Diomaye lance son premier chantier routier de plus de 23 milliards

Axe Sandinieri-Tanaff-Frontière Guinée-Bissau: Le Président Diomaye lance son premier chantier routier de plus de 23 milliards - 22/12/2025

RSS Syndication