Deux conteneurs, 200 millions et des années d’attente : Maersk Line Sénégal au pied du mur


Après plusieurs années d’un bras de fer judiciaire ponctué de renvois et de décisions partielles, le différend opposant l’opérateur économique sénégalais Mor Dieng à la multinationale Maersk Line Sénégal connaîtra enfin son épilogue le 6 mars 2026. À cette date, le Tribunal du commerce de Dakar rendra son délibéré dans une affaire sensible portant sur la non-délivrance de deux conteneurs de marchandises, évalués à plus de 200 millions de FCFA, bloqués depuis plus de deux ans, rapporte L’Observateur.

 

Selon le quotidien, l’affaire a été évoquée une dernière fois le 12 décembre dernier, dans un contexte marqué par une suspension in extremis de la vente des conteneurs par la Douane. Une vente qui devait intervenir à l’insu du véritable propriétaire des marchandises, Mor Dieng et Cie, et qui a failli aggraver un contentieux déjà complexe. Les conteneurs concernés, estimés à plus de 200 millions de FCFA, étaient sur le point d’être cédés lorsque la procédure judiciaire a permis de bloquer l’opération.

 

Toujours d’après L’Observateur, Maersk Line Sénégal, qui avait auparavant obtenu la mainlevée de la saisie de ses comptes bancaires, saura le 6 mars prochain si sa responsabilité est définitivement engagée dans cette affaire. La maison-mère du groupe, informée des développements du dossier au Sénégal, suit de près l’évolution du contentieux par l’intermédiaire de son service juridique, signe de l’importance stratégique de ce litige.

 

 

Une chaîne de responsabilités mal assumées

 

 

À l’origine du différend figure une première condamnation judiciaire visant la société Sakura HK Trading Limited, chargée du transport par groupage de plusieurs conteneurs entre la Chine et le Sénégal, pour un montant global de 21 millions de FCFA, couvrant les frais de transport et de stockage. La juridiction compétente avait alors ordonné la délivrance des conteneurs sous astreinte de 500 000 FCFA par jour de retard.

 

En exécution de cette décision, Sakura HK Trading Limited avait remis les marchandises à Maersk Line, avec pour mission d’assurer leur acheminement jusqu’à Dakar. Mais, comme le rappelle L’Observateur, cette étape décisive n’a jamais été suivie d’effet. Malgré l’ordonnance n°369 du 20 mars 2023 rendue par le Tribunal du commerce, qui transférait clairement l’obligation de délivrance à Maersk Line Sénégal, les conteneurs n’ont toujours pas été remis à leurs ayants droit.

 

 

Astreinte judiciaire et saisie bancaire

 

 

Le Tribunal avait pourtant été explicite, ordonnant à Maersk Line Sénégal de délivrer à Mor Dieng, Malamine Ndao et Demba Dieng les conteneurs MSKU 4715292 et MSKU 4687375, sous astreinte journalière de 500 000 FCFA. Cette décision avait été régulièrement notifiée par exploit d’huissier le 25 janvier 2023, souligne L’Observateur.

 

Face à l’inexécution persistante de la décision, Mor Dieng avait engagé une saisie des comptes bancaires de Maersk Line Sénégal logés à City Bank, les 23 et 25 octobre 2023, avant que le juge des référés n’ordonne la mainlevée de cette saisie. Un épisode de plus dans un feuilleton judiciaire où chaque étape semble renforcer les enjeux financiers et réputationnels.

 

 

Le verdict attendu

 

 

À l’approche du 6 mars 2026, toutes les parties retiennent leur souffle.

