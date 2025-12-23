Blanchiment dentaire : derrière l’esthétique, des substances dangereuses et un exercice illégal aux conséquences dramatiques


Le Dr Khaly Bane, membre de l’Ordre national des chirurgiens dentistes du Sénégal, tire un signal d’alarme glaçant sur les produits utilisés dans l’éclaircissement dentaire. Derrière des gestes présentés comme simples et esthétiques se cachent des substances chimiques puissantes, peroxyde d’hydrogène, peroxyde de carbamide ou perborate de sodium, dont l’usage est strictement encadré. Mal manipulés ou utilisés hors cadre médical, ces produits peuvent transformer un soin banal en véritable menace pour la santé publique.

 

La réglementation est pourtant claire, seuls les produits faiblement dosés, ne dépassant pas 0,1 % de peroxyde d’hydrogène, peuvent être vendus librement. Dès que la concentration dépasse ce seuil, jusqu’à 6 %, leur utilisation est réservée exclusivement aux chirurgiens-dentistes dûment qualifiés et inscrits à l’Ordre. En aucun cas, ces gels ne doivent être manipulés par des instituts de beauté ou des esthéticiens. Toute infraction relève de l’exercice illégal de la chirurgie dentaire, avec des conséquences juridiques graves.

 

Les risques, eux, sont bien réels. Le Dr Bane rappelle que l’ingestion accidentelle de ces produits peut avoir des conséquences dramatiques, surtout chez les enfants. À forte concentration, le peroxyde d’hydrogène peut provoquer des lésions cutanées, oculaires et des troubles graves de l’organisme. Plus inquiétant encore, certaines substances comme le perborate de sodium sont reconnues pour leur toxicité sur la reproduction et sont associées à des risques de cancer, selon des organismes internationaux de référence.

 

 

Sur le plan dentaire, les dégâts peuvent être irréversibles, hypersensibilité sévère, destruction des tissus dentaires, infections profondes pouvant évoluer vers des complications graves. Une dent mal blanchie peut devenir une porte ouverte à des infections lourdes, compromettant durablement la qualité de vie du patient.

Autres articles
Mardi 23 Décembre 2025
Karim Ndiaye



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Tivaouane Peulh : colère des familles après la destruction de 500 maisons, le préfet intervient

Tivaouane Peulh : colère des familles après la destruction de 500 maisons, le préfet intervient - 23/12/2025

CAN 2025 – (Groupe D)- Le Sénégal prend les commandes en battant le Botswana 3 à 0 avant d’affronter la RDC samedi .

CAN 2025 – (Groupe D)- Le Sénégal prend les commandes en battant le Botswana 3 à 0 avant d’affronter la RDC samedi . - 23/12/2025

Visite du PR à l’Agropole Sud : À la découverte de Adéane, la locomotive avec 13,8 milliards FCFA investis

Visite du PR à l’Agropole Sud : À la découverte de Adéane, la locomotive avec 13,8 milliards FCFA investis - 23/12/2025

Kaolack- Plusieurs blessés dans un accident de la circulation à Kanda

Kaolack- Plusieurs blessés dans un accident de la circulation à Kanda - 23/12/2025

Dans l’ombre de Kocc Barma, la toile se resserre : un deuxième relais tombe sous les filets de la cybersécurité

Dans l’ombre de Kocc Barma, la toile se resserre : un deuxième relais tombe sous les filets de la cybersécurité - 23/12/2025

Axe Sandinieri-Tanaff-Frontière Guinée-Bissau: Le Président Diomaye lance son premier chantier routier de plus de 23 milliards

Axe Sandinieri-Tanaff-Frontière Guinée-Bissau: Le Président Diomaye lance son premier chantier routier de plus de 23 milliards - 22/12/2025

Casamance : Une victime de mine raconte son calvaire devant le président Diomaye

Casamance : Une victime de mine raconte son calvaire devant le président Diomaye - 21/12/2025

Déception– Assane Diao, le moral au ras des pâquerettes, sur Instagram : « Parfois, les choses ne se passent pas comme tu le souhaites »

Déception– Assane Diao, le moral au ras des pâquerettes, sur Instagram : « Parfois, les choses ne se passent pas comme tu le souhaites » - 21/12/2025

MBACKÉ – Amadou Mame Diop : « La reconquête du pouvoir est lancée car ce régime est incapable »

MBACKÉ – Amadou Mame Diop : « La reconquête du pouvoir est lancée car ce régime est incapable » - 21/12/2025

[ Reportage] Tournée Économique en Casamance : La visite du président Diomaye suscite de grands espoirs

[ Reportage] Tournée Économique en Casamance : La visite du président Diomaye suscite de grands espoirs - 21/12/2025

Ziguinchor : Le Président Diomaye Faye a rendu visite à la mère d’Ousmane Sonko

Ziguinchor : Le Président Diomaye Faye a rendu visite à la mère d’Ousmane Sonko - 20/12/2025

Canal Olympia Téranga : la SOGEPA prend le relais et ouvre une nouvelle ère culturelle au Sénégal

Canal Olympia Téranga : la SOGEPA prend le relais et ouvre une nouvelle ère culturelle au Sénégal - 20/12/2025

Visite du Président Diomaye en Casamance : « Le Plan Diomaye pour la Casamance est un programme de justice sociale et d’équité... » (Maïmouna Dièye)

Visite du Président Diomaye en Casamance : « Le Plan Diomaye pour la Casamance est un programme de justice sociale et d’équité... » (Maïmouna Dièye) - 20/12/2025

Un Sénégalais armé d'un couteau tué par la police en Corse, la piste terroriste écartée

Un Sénégalais armé d'un couteau tué par la police en Corse, la piste terroriste écartée - 20/12/2025

[ Reportage] Fêtes de décembre : les jouets bien présents sur les marchés de Dakar, en attente de clients

[ Reportage] Fêtes de décembre : les jouets bien présents sur les marchés de Dakar, en attente de clients - 20/12/2025

Affaire Aziz Dabala et Waly : le chanteur Tarba Mbaye remis en liberté, l’enquête dans l’impasse

Affaire Aziz Dabala et Waly : le chanteur Tarba Mbaye remis en liberté, l’enquête dans l’impasse - 20/12/2025

CAN 2025 - Assane Diao officiellement forfait / La FSF a fini d’avoir le cœur net sur la blessure

CAN 2025 - Assane Diao officiellement forfait / La FSF a fini d’avoir le cœur net sur la blessure - 20/12/2025

Casamance : les campements villageois de Coubanao en quête de soutien pour relancer le tourisme local

Casamance : les campements villageois de Coubanao en quête de soutien pour relancer le tourisme local - 19/12/2025

Rivalité amoureuse fatale à Koumpentoum : « Abbé » face à dix ans de prison pour avoir tué son ami

Rivalité amoureuse fatale à Koumpentoum : « Abbé » face à dix ans de prison pour avoir tué son ami - 19/12/2025

Visite du Président Diomaye Faye en Casamance :

Visite du Président Diomaye Faye en Casamance : "La commune de Nyassia a été très touchée par le conflit casamançais...", rappelle la maire Justine Manga - 18/12/2025

[🛑DIRECT] Stade Léopold Sédar Senghor | Séance Taggato des lions du Sénégal

[🛑DIRECT] Stade Léopold Sédar Senghor | Séance Taggato des lions du Sénégal - 18/12/2025

Gouvernance 2025: Le FDR dresse un bilan accablant du régime Pastef

Gouvernance 2025: Le FDR dresse un bilan accablant du régime Pastef - 18/12/2025

[🛑DIRECT] Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR) face a la presse

[🛑DIRECT] Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR) face a la presse - 18/12/2025

CAN 2025 : Bassirou Diomaye Faye embrase la Tanière et lance les Lions à la conquête de la deuxième étoile

CAN 2025 : Bassirou Diomaye Faye embrase la Tanière et lance les Lions à la conquête de la deuxième étoile - 17/12/2025

CANCER : L'Hôpital militaire de Ouakam innove dans le traitement du cancer du sein ​

CANCER : L'Hôpital militaire de Ouakam innove dans le traitement du cancer du sein ​ - 17/12/2025

Volte-face sur les produits SOFTCARE : l’Agence de Réglementation Pharmaceutique rassure sur leur conformité

Volte-face sur les produits SOFTCARE : l’Agence de Réglementation Pharmaceutique rassure sur leur conformité - 17/12/2025

PJF: Tahirou Sarr innocente Farba Ngom

PJF: Tahirou Sarr innocente Farba Ngom - 17/12/2025

Justice : Liberté provisoire pour Soya Diagne

Justice : Liberté provisoire pour Soya Diagne - 17/12/2025

[🛑DIRECT] Pole Judiciaire Financier : Jour d’audition pour Farba Ngom et Tahirou Sarr

[🛑DIRECT] Pole Judiciaire Financier : Jour d’audition pour Farba Ngom et Tahirou Sarr - 17/12/2025

Conteneurs bloqués, marchandises détruites : 200 millions F CFA évités aux enchères, un bras de fer judiciaire qui s’enlise… Maersk Line face aux lourdes accusations d'un homme d’affaires

Conteneurs bloqués, marchandises détruites : 200 millions F CFA évités aux enchères, un bras de fer judiciaire qui s’enlise… Maersk Line face aux lourdes accusations d'un homme d’affaires - 17/12/2025

RSS Syndication