Blanchiment dentaire : derrière l’esthétique, des substances dangereuses et un exercice illégal aux conséquences dramatiques

Le Dr Khaly Bane, membre de l’Ordre national des chirurgiens dentistes du Sénégal, tire un signal d’alarme glaçant sur les produits utilisés dans l’éclaircissement dentaire. Derrière des gestes présentés comme simples et esthétiques se cachent des substances chimiques puissantes, peroxyde d’hydrogène, peroxyde de carbamide ou perborate de sodium, dont l’usage est strictement encadré. Mal manipulés ou utilisés hors cadre médical, ces produits peuvent transformer un soin banal en véritable menace pour la santé publique.







La réglementation est pourtant claire, seuls les produits faiblement dosés, ne dépassant pas 0,1 % de peroxyde d’hydrogène, peuvent être vendus librement. Dès que la concentration dépasse ce seuil, jusqu’à 6 %, leur utilisation est réservée exclusivement aux chirurgiens-dentistes dûment qualifiés et inscrits à l’Ordre. En aucun cas, ces gels ne doivent être manipulés par des instituts de beauté ou des esthéticiens. Toute infraction relève de l’exercice illégal de la chirurgie dentaire, avec des conséquences juridiques graves.







Les risques, eux, sont bien réels. Le Dr Bane rappelle que l’ingestion accidentelle de ces produits peut avoir des conséquences dramatiques, surtout chez les enfants. À forte concentration, le peroxyde d’hydrogène peut provoquer des lésions cutanées, oculaires et des troubles graves de l’organisme. Plus inquiétant encore, certaines substances comme le perborate de sodium sont reconnues pour leur toxicité sur la reproduction et sont associées à des risques de cancer, selon des organismes internationaux de référence.

