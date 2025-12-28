Destitution d’un cadre du PRP: Ibrahima Ndiaye victime de sa dernière sortie sur la Rfm

Le Parti Républicain pour le Progrès (PRP) a annoncé la destitution de Ibrahima Ndiaye de ses fonctions de Secrétaire national chargé des Finances et de la Logistique. Dans un communiqué lu à la rédaction, cette décision fait suite à des déclarations jugées incompatibles avec la ligne du parti, prononcées lors d’une émission diffusée sur la RFM.
Dans le communiqué signé par le président Déthié Fall, le PRP invoque les statuts et le règlement intérieur du parti, ainsi que l’importance primordiale de la discipline, de la cohérence et de la responsabilité au sein du parti pour justifier cette mesure. Sans détailler le contenu des propos incriminés, le parti se contente d’évoquer des incompatibilités constatées entre ses propos et les positions du parti. La mise en œuvre de cette décision a été confiée au Secrétaire exécutif et au Secrétaire national des Cadres, chacun en ce qui le concerne.
À noter que le concerné n’a pas encore réagi publiquement à cette nouvelle décision.
