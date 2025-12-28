Clôture du 4e APE : Le Sénégal mobilise 560 milliards FCFA sur le marché régional

Le Sénégal vient de clôturer avec succès sa quatrième opération d’Appel Public à l’Épargne ce 26 décembre, mobilisant 560 milliards de francs CFA, soit 140% de l’objectif initial de 400 milliards. Selon le ministre des finances et du budget, « cette performance exceptionnelle reflète la confiance renouvelée des investisseurs nationaux et de la diaspora dans l’économie sénégalaise, malgré un contexte économique difficile. » Les fonds collectés financeront les projets structurants de l’Agenda national « Sénégal vision 2050 ».







Cette opération s’inscrit dans une stratégie de mobilisation structurée de l’épargne domestique tout au long de l’année 2025, visant à accompagner l’exécution budgétaire et les priorités économiques du pays. Elle permet également d’améliorer le profil d’endettement de l’État avec des taux d’intérêt plafonnés à 6,95% et des maturités allant jusqu’à 10 ans.







Le ministère des Finances, dans un communiqué, salue cette réussite qui démontre « la capacité de l’État à approfondir le marché financier régional et à élargir sa base d’investisseurs dans le cadre d’une gestion responsable de la dette publique. » La dynamique se poursuivra en 2026, selon le MFB, avec de nouvelles réformes pour une trajectoire financière assainie et soutenable.

