[ Reportage] Noël et fêtes de fin d’année : les salons de coiffure à l’épreuve de la morosité

À quelques heures de la fête de Noël, célébrée le 25 décembre, et à l’approche des fêtes de fin d’année, les salons de coiffure changent de décor. Comme le veut la tradition, beaucoup de Sénégalais souhaitent afficher une apparence soignée pour célébrer ces moments festifs en famille ou entre amis.



Dans ce contexte, une équipe de Dakaractu s’est rendue à l’unité 16 des Parcelles Assainies afin de prendre le pouls des coiffeuses et maquilleuses, particulièrement sollicitées en cette période. Sur place, la propriétaire d’un salon de coiffure, rencontrée dans son espace de travail, a détaillé les différents services proposés, allant de la coiffure au maquillage, tout en évoquant sa relation avec la clientèle.



Cependant, contrairement aux années précédentes, la responsable du salon a fait part d’un recul notable de la clientèle cette année. « Habituellement, c’est le rush quelques jours avant Noël, mais cette fois-ci, l’affluence est moins importante », a-t-elle confié, évoquant une baisse d’activité inhabituelle pour une période traditionnellement faste.



Malgré tout, les professionnelles de la coiffure continuent de s’adapter, misant sur la qualité du service et la fidélisation de la clientèle, dans l’espoir de voir l’activité s’intensifier à l’approche du réveillon du Nouvel An.

