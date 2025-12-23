Visite du PR à l’Agropole Sud : À la découverte de Adéane, la locomotive avec 13,8 milliards FCFA investis


Le président de la République Bassirou Diomaye Faye entame ce mardi sa troisième journée de tournée économique dans la zone sud. Il va visiter le programme de développement agro-industriel baptisé « Agropole Sud », piloté par le Ministère de l’Industrie et du Commerce. Le projet vise à créer les conditions d’un investissement privé massif dans la transformation des produits agricoles, tout en renforçant les capacités des acteurs des filières prioritaires.

 

À travers ce programme, les cibles sont les régions de Ziguinchor, de Sédhiou et de Kolda avec, dans la foulée, un schéma initial prévoyant la création de neuf parcs agro-industriels. Au cœur du dispositif, un parc central de 85 hectares à Adéane, dans la région de Ziguinchor, sera complété par trois parcs régionaux de 15 hectares chacun à Tenghori, Sédhiou et Kolda, ainsi que cinq parcs départementaux de 5 hectares à Oussouye, Goudomp, Bounkiling, Vélingara et Médina Yoro Foula. 

 

Avec un financement initial de 57,6 milliards de FCFA de l’État du Sénégal, BAD et BID et un budget additionnel 2026 de 41,4 milliards de FCFA, le projet ambitionne l’augmentation du taux de transformation de 60%, la création de 14500 emplois directs et 35000 emplois indirects et 125 milliards de FCFA d’investissements privés. 

 

Le parc d’Adéane, vitrine du projet

 

D’un coût global de 13,8 milliards de FCFA, le parc agro-industriel d’Adéane s’étend sur 85 hectares dont 40 entièrement aménagés. Il comprend cinq zones principales : entrepreneuriale (avec parcelles viabilisées, parking véhicules lourds, hangars et espaces de stockage), logistique, administrative, espace commun (incluant centre d’excellence, crèche, restaurants, salle de sport) et une zone technique (infrastructures essentielles).

Mardi 23 Décembre 2025
Cheikh Sadibou Fall



