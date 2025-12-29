Rétro Politique - Remaniement, tensions au sommet et recompositions : 2025, l’année de la consolidation tumultueuse…

Sur le plan économique, des divergences d’approche commenceraient à émerger avec un président de la République qui privilégierait une approche plus technique et progressive des réformes, conscient des contraintes budgétaires et des engagements internationaux du Sénégal.

Le premier ministre Ousmane Sonko, de son côté, pousserait pour des transformations plus radicales et immédiates, notamment concernant la renégociation des contrats pétroliers et miniers, la reddition des comptes et surtout la question de la justice avec les victimes des récentes manifestations politiques sous le régime de Macky Sall.



Sur le plan de la diplomatie aussi, la gestion des relations internationales a un impact sur la politique du tandem. Dans ce terrain de désaccord, Bassirou Diomaye Faye, conscient de la nécessité de maintenir de bonnes relations avec les partenaires traditionnels du Sénégal, adopterait une posture diplomatique plus nuancée. Quant au président du Pastef, défenseur d’un panafricanisme assumé et critique vis-à-vis de l’occident tient souvent des propos jugés tranchants et qui compliqueraient les relations diplomatiques.



Mais c’est le 12 novembre que la situation semble dégénérer avec notamment l’implication des militants particulièrement présents sur les réseaux sociaux. À la suite de la déclaration de Ousmane Sonko au Tera Meeting, le président Faye annonce unilatéralement le remplacement d’Aïssatou Mbodj par Aminata Touré à la tête de la coalition « Diomaye Président ». La riposte de Sonko a été immédiate. Son parti Pastef publie une déclaration rejetant l’autorité du président pour effectuer un tel changement, affirmant ne partager « ni les mêmes valeurs ni les mêmes principes » avec la nouvelle désignée.



Pour la première fois depuis leur arrivée au pouvoir, le conflit entre les deux hommes forts du régime éclate au grand jour, exposant les luttes de pouvoir qui traversent le sommet de l’État.



Mimi Touré ou la désignation qui fait grincer des dents