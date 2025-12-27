Les frappes américaines au Nigeria ont visé des jihadistes de l'EI et du Lakurawa


Les frappes américaines au Nigeria ont visé des jihadistes de l'EI et du Lakurawa
Les frappes aériennes américaines menées jeudi au Nigeria visaient des militants du groupe Etat islamique (EI) venus du Sahel pour collaborer avec le groupe jihadiste local Lakurawa et des gangs de "bandits", a affirmé samedi à l'AFP un porte-parole du président nigérian.

"L'EI a trouvé le moyen de passer par le Sahel pour aller aider les Lakurawa et les bandits en leur fournissant des équipements et en leur dispensant des formations", a déclaré Daniel Bwala, porte-parole du président Bola Tinubu.

Washington et Abuja avaient précédemment déclaré qu'elles visaient des militants liés à l'EI, mais sans fournir de détails sur les groupes armés qui avaient été pris pour cibles.

Les jihadistes affiliés à l'EI sont actifs au Niger voisin, ainsi qu'au Burkina Faso et au Mali, où ils mènent une insurrection sanglante contre les gouvernements de ces pays.

Alors que le Nigeria est depuis longtemps confronté à son propre conflit jihadiste, les analystes s'inquiètent de l'arrivée de groupes islamistes venus du Sahel dans ce pays d'Afrique de l'Ouest.

"La frappe a été menée à un endroit où, historiquement, se trouvent les bandits et les Lakurawa", a précisé M. Bwala. "Les renseignements recueillis par le gouvernement américain indiquent également qu'il y a un mouvement massif de membres de l'EI venus du Sahel vers cette région".

- "Cadeau de Noël" aux jihadistes

"Il y a eu des victimes, mais on ne sait pas exactement qui parmi les personnes visées a été tué", a ajouté M. Bwala.

Le lieu des frappes, dans l'Etat de Sokoto, dans le nord-ouest du Nigeria, a intrigué les analystes, car l'insurrection jihadiste au Nigeria est principalement concentrée dans le nord-est du pays.

Des chercheurs ont récemment établi un lien entre certains membres du groupe Lakurawa, le principal mouvement jihadiste dans l'État de Sokoto, et la branche sahélienne de l'EI.

D'autres analystes ont toutefois contesté ces liens. Les recherches sur Lakurawa sont compliquées car ce terme a été utilisé pour désigner divers groupes de combattants armés dans le nord-ouest du Nigéria.

Dans cette région, le plus grand problème de sécurité est celui posé par les gangs criminels locaux connus sous le nom de "bandits" plutôt que par les jihadistes.

Ces malfaiteurs pillent les villages, procèdent à des enlèvements contre rançon et extorquent de l'argent à des agriculteurs et des mineurs artisanaux dans les zones rurales échappant au contrôle du gouvernement.

Ces gangs, motivés par l'argent et non la religion, collaborent parfois avec les jihadistes, soulignent les analystes.

Vendredi, le ministre de l'Information, Mohammed Idris, a déclaré que les frappes avaient touché "deux enclaves terroristes majeures de l'EI" dans le district de Tangaza, dans l'État de Sokoto.

D'autres villages ont été touchés par ce que M. Idris a qualifié de débris provenant des frappes.

Les images prises par un photographe de l'AFP à Offa, dans l'État voisin de Kwara, montrent des bâtiments effondrés, des toits détruits et des effets personnels éparpillés dans les décombres.

Ces frappes, que le président Donald Trump a déclaré avoir repoussées au jour de Noël afin "d'offrir un cadeau de Noël" aux combattants jihadistes, interviennent après une dispute diplomatique entre Washington et Abuja.

En octobre et novembre, Donald Trump a accusé le Nigeria de permettre la "persécution" et le "génocide" des Chrétiens.

Le gouvernement nigérian et des analystes indépendants rejettent cette description de la violence dans le pays, qui est depuis longtemps utilisée par la droite religieuse américaine qui soutient le président Trump.

Après les frappes américaines, le ministre nigérian des Affaires étrangères, Yusuf Tuggar, a déclaré qu'il s'agissait "d'une opération conjointe, qui ne vise aucune religion en particulier et n'est pas menée au nom d'une religion plutôt qu'une autre".

Le pays est confronté à de multiples conflits - des jihadistes et des bandits aux violences entre agriculteurs et éleveurs et aux séparatistes du sud-est - qui tuent aussi bien des Chrétiens que des Musulmans.

La veille de Noël, un kamikaze présumé a tué au moins cinq personnes lors d'une attaque contre une mosquée dans l'État de Borno, au nord-est du pays.
Autres articles
Samedi 27 Décembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Fédération sénégalaise de lutte : Bira Sène élu nouveau président

Fédération sénégalaise de lutte : Bira Sène élu nouveau président - 28/12/2025

Destitution d’un cadre du PRP: Ibrahima Ndiaye victime de sa dernière sortie sur la Rfm

Destitution d’un cadre du PRP: Ibrahima Ndiaye victime de sa dernière sortie sur la Rfm - 28/12/2025

Clôture du 4e APE : Le Sénégal mobilise 560 milliards FCFA sur le marché régional

Clôture du 4e APE : Le Sénégal mobilise 560 milliards FCFA sur le marché régional - 28/12/2025

[ Reportage ] Meissa Fall, l'âme créative de Saint-Louis qui transforme le vélo en oeuvre d'art vivante

[ Reportage ] Meissa Fall, l'âme créative de Saint-Louis qui transforme le vélo en oeuvre d'art vivante - 28/12/2025

Agnam : Le budget de la mairie passe à plus de 800 millions cette année… Farba Ngom, l’absent le plus présent au conseil municipal

Agnam : Le budget de la mairie passe à plus de 800 millions cette année… Farba Ngom, l’absent le plus présent au conseil municipal - 28/12/2025

Can 2025 - Pape Thiaw dégaine son XI de feu pour faire plier la RDC

Can 2025 - Pape Thiaw dégaine son XI de feu pour faire plier la RDC - 27/12/2025

Décès de l’icône de la musique traditionnelle Adja Khar Mbaye Madiaga

Décès de l’icône de la musique traditionnelle Adja Khar Mbaye Madiaga - 27/12/2025

Entretien avec le ministre Yankhoba Diémé : « Au terme de cette tournée économique, la Casamance a pris ses marques vers le développement »

Entretien avec le ministre Yankhoba Diémé : « Au terme de cette tournée économique, la Casamance a pris ses marques vers le développement » - 27/12/2025

Carte d’identité biométrique CEDEAO : les femmes voilées peuvent s’enrôler sans se découvrir

Carte d’identité biométrique CEDEAO : les femmes voilées peuvent s’enrôler sans se découvrir - 26/12/2025

Communiqué du Conseil des Ministres du vendredi 26 Décembre 2025

Communiqué du Conseil des Ministres du vendredi 26 Décembre 2025 - 26/12/2025

Dernière minute / Diourbel : 7 morts dans un accident à Tocky…

Dernière minute / Diourbel : 7 morts dans un accident à Tocky… - 26/12/2025

[ Reportage] Coût de la vie, absence d'actions sociales : Quand les Thiessois tirent le diable par la queue!

[ Reportage] Coût de la vie, absence d'actions sociales : Quand les Thiessois tirent le diable par la queue! - 26/12/2025

Promenade fatale sur la Corniche : une collégienne de 15 ans accuse un faux footballeur de séquestration et de viol

Promenade fatale sur la Corniche : une collégienne de 15 ans accuse un faux footballeur de séquestration et de viol - 26/12/2025

Cimetière des Abattoirs : des objets mystiques découverts lors d’une opération de désherbage

Cimetière des Abattoirs : des objets mystiques découverts lors d’une opération de désherbage - 25/12/2025

Pointe Sarène -Sécurité dans le quartier de l’acteur Omar Sy : Des riverains dénoncent la

Pointe Sarène -Sécurité dans le quartier de l’acteur Omar Sy : Des riverains dénoncent la " privatisation " d’une rue - 25/12/2025

Naufrage de Ngazobil : le message de compassion du président Bassirou Diomaye Faye aux familles endeuillées

Naufrage de Ngazobil : le message de compassion du président Bassirou Diomaye Faye aux familles endeuillées - 24/12/2025

Kaolack - Collision entre un bus et un camion : Un des blessés a finalement rendu l’âme

Kaolack - Collision entre un bus et un camion : Un des blessés a finalement rendu l’âme - 24/12/2025

[ Reportage] Noël et fêtes de fin d’année : les salons de coiffure à l’épreuve de la morosité

[ Reportage] Noël et fêtes de fin d’année : les salons de coiffure à l’épreuve de la morosité - 24/12/2025

TRAGÉDIE À JOAL : Naufrage d'une pirogue, 12 morts et plus de 30 rescapés à Ngazobil

TRAGÉDIE À JOAL : Naufrage d'une pirogue, 12 morts et plus de 30 rescapés à Ngazobil - 24/12/2025

Deux conteneurs, 200 millions et des années d’attente : Maersk Line Sénégal au pied du mur

Deux conteneurs, 200 millions et des années d’attente : Maersk Line Sénégal au pied du mur - 24/12/2025

Blanchiment dentaire : derrière l’esthétique, des substances dangereuses et un exercice illégal aux conséquences dramatiques

Blanchiment dentaire : derrière l’esthétique, des substances dangereuses et un exercice illégal aux conséquences dramatiques - 23/12/2025

Tivaouane Peulh : colère des familles après la destruction de 500 maisons, le préfet intervient

Tivaouane Peulh : colère des familles après la destruction de 500 maisons, le préfet intervient - 23/12/2025

Visite du PR à l’Agropole Sud : À la découverte de Adéane, la locomotive avec 13,8 milliards FCFA investis

Visite du PR à l’Agropole Sud : À la découverte de Adéane, la locomotive avec 13,8 milliards FCFA investis - 23/12/2025

Kaolack- Plusieurs blessés dans un accident de la circulation à Kanda

Kaolack- Plusieurs blessés dans un accident de la circulation à Kanda - 23/12/2025

Dans l’ombre de Kocc Barma, la toile se resserre : un deuxième relais tombe sous les filets de la cybersécurité

Dans l’ombre de Kocc Barma, la toile se resserre : un deuxième relais tombe sous les filets de la cybersécurité - 23/12/2025

Axe Sandinieri-Tanaff-Frontière Guinée-Bissau: Le Président Diomaye lance son premier chantier routier de plus de 23 milliards

Axe Sandinieri-Tanaff-Frontière Guinée-Bissau: Le Président Diomaye lance son premier chantier routier de plus de 23 milliards - 22/12/2025

Casamance : Une victime de mine raconte son calvaire devant le président Diomaye

Casamance : Une victime de mine raconte son calvaire devant le président Diomaye - 21/12/2025

Déception– Assane Diao, le moral au ras des pâquerettes, sur Instagram : « Parfois, les choses ne se passent pas comme tu le souhaites »

Déception– Assane Diao, le moral au ras des pâquerettes, sur Instagram : « Parfois, les choses ne se passent pas comme tu le souhaites » - 21/12/2025

MBACKÉ – Amadou Mame Diop : « La reconquête du pouvoir est lancée car ce régime est incapable »

MBACKÉ – Amadou Mame Diop : « La reconquête du pouvoir est lancée car ce régime est incapable » - 21/12/2025

[ Reportage] Tournée Économique en Casamance : La visite du président Diomaye suscite de grands espoirs

[ Reportage] Tournée Économique en Casamance : La visite du président Diomaye suscite de grands espoirs - 21/12/2025

RSS Syndication